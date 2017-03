Pita compromete “cien aparcamientos” a los vecinos en la reforma en Luis Rocafort

El lema “Aceras sí, estacionamientos también” de la Plataforma de Afectados de la Avenida Luis Rocafort tomó ayer el Pleno. Los vecinos y comerciantes de la calle acudieron a pedir explicaciones al gobierno. La presidenta del colectivo, Laura Fernández, arropada por decenas de personas intervino al inicio del Pleno, pero la respuesta del alcalde, Gonzalo Pita, fue tibia. “Este non é o foro para respostas a Mosquera e o meu compromiso segue adiante”, zanjó. Pero el tema de Rocafort no había hecho más que empezar, el PP presentó una moción en la que se hacía eco de las demandas vecinales en las que además de aparcamientos, exigían más cesiones y una salida doble en Arnelas. Telmo Martín reconoció que el anterior proyecto “non me gustaba, pero este tampouco”. En su intervención planteó la posibilidad de paralizar la obra y modificar el proyecto. “Contaría co noso respaldo e logo xa veraimos como sacamos esto adiante”, dijo. Más vehemento fue todavía con Pita al que acusó de no respetar la dignidad de los vecinos y del propio ayuntamiento y de ser un proyecto “ideado por Mosquera”. El nacionalista David Otero inició su intervención reprochando a la plataforma haberse reunido con la oposición antes que con el gobierno para plantear sus demandas lo que no sentó bien en la grada, pero luego recondujo su discurso y empezó a hablar de “modificaciones posibles” para garantizar como mínimo 90 plazas de aparcamiento. Otero defendió la filosofía del proyecto pero aseguró que “se optimizará ao máximo a zona de aparcamento”.



En la intervención final, el alcalde anunció que votarían en contra de la moción, que si salió adelante con el apoyo de Agís, pero hizo público un compromiso de más de 100 plazas de aparcamiento. Se encaró a Martín y le espetó: “Non teño nada que reflexionar. Os meus compromisos cos veciños seguen igual e non confunda o ser impulsivo con no dicir as cousas”.



Otra de las notas más llamativas del Pleno fue la nueva disposición de la Corporación. El concejal no adscrito , Roberto Agís se encontró sin sitio en la bancada del gobierno y tuvo que desplazarse a la de la oposición, junto al Partido Popular.n