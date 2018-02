Pita: “Este goberno é o mellor que lle pasou a Sanxenxo na última década”

Ocho meses y medio después de rubricar un pacto de gobierno con el PP, el ahora teniente alcalde de SAL, Gonzalo Pita, se muestra más que satisfecho con la decisión. “Teño que confirmar que este pacto de goberno é o mellor que lle puido pasar a Sanxenxo na última década”, apuntó ayer en un desayuno informativo en el que realizó un balance de este nuevo tramo de la legislatura.

El teniente alcalde hizo referencia a la “estabilidad” y “peso político” de la nueva coalición a la hora de lograr acuerdos y convenios tanto con el gobierno central como con la Xunta de Galicia. “No pacto de goberno a Xunta aporta un total de 10 millóns de euros para acometer demandas históricas en Sanxenxo e que levan anos enriba da mesa”, incidió. No solo eso, Pita subrayó la “correcta” relación con los socios populares y enfatizó que se “trata do goberno político con menos custe e que máis cousas vai a facer”. Hizo repaso de algunos de los proyectos como la segunda fase de la PO-308, la remodelación de la calle Progreso, el colegio de Vilalonga, el centro cultural de Vilalonga, el paso de As Salinas o el parque empresarial.

Precisamente, respecto al parque empresarial Pita no duda que “Telmo ten a capacidade para sacalo adiante” y en cuanto al saneamiento y conexión con la EDAR de Dena asegura que. “Meaño ten un problema de pluviais que vai ter que solucionar coa Xunta. De todos modos, hai outra alternativa se esta non puidera ser inmediata, a de Paxariñas”, apuntó.

Pita mantiene sus quejas respecto al proyecto de la avenida Luis Rocafort. “O goberno unha vez que reciba o vial deberá modificar o bordillo que conecta coa avenida de Silgar por unha cuestión de responsabilidade porque supón un problema para a seguridade de tráfico ademais de non permitir o xiro normal de autobuses”, apuntó. Respecto a los aparcamientos, asegura que “haberá que estudialo cos veciños”.

Otro de los proyectos importantes que comenzarán a tomar forma a finales de este año o principios del que viene es la rehabilitación del Pazo de Quintáns.”A subvención que recibimos de Fomento púxonos moi contentos. Agora estamos a elaborar as bases para adxudicar o proxecto”, apunta. Lo que tiene claro Gonzalo Pita es que “o proxecto ten que deixar o pazo totalmente concluido e se hai que axustar o presuposto pois axustarase. Tamén é moi importante que o mantemento logo sexa sostible”.

Pita anuncia, además, que “haberá máis proxectos que non están no pacto de goberno”.