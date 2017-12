El Plan Hurbe destina 53.700 euros a mejorar servicios de Vilavella y la calle Socalvos

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, supervisó ayer las obras de mejora de servicios ejecutadas en Vilavella y en la calle Socalvos de O Grove mediante el Plan Hurbe de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Estuvo acompañado por el alcalde, José Antonio Cacabelos, y otras autoridades. Tienen una inversión de 53.700 euros.

Los trabajos consisten en la sustitución de los servicios existentes, que “se atopaban en mal estado”, dotando así a los núcleos con una “completa recollida de augas residuais coas correspondentes conexións ás vivendas e reposición do pavimento, que tiña unha capa de rodaxe moi irregular e presentaba fochancas”, informaron desde la Xunta.

Para solucionarlo, se procede al fresado del pavimento, instalando una nueva red de saneamiento con alcantarillas y pozos de registro a lo largo de 40 metros, y una nueva red de distribución de agua con la instalación de abastecimiento de 44 metros de longitud.

Las obras cuentan con una inversión de 53.700 euros y se ejecutan en el marco del Plan Hurbe que tiene por objetivo humanizar las villas, “especialmente as do interior da nosa comunidade, apostando polo reequilibrio territorial”, según las mismas fuentes. Esta iniciativa ha invertido en la provincia de Pontevedra en los últimos años más de 46 millóns de euros en 29 actuaciones en 25 concellos. Cores Tourís destacó que o Plan Hurbe, además de “mellorar da calidade de vida dos galegos, é un exemplo dos beneficios que aporta a colaboración permanente e sólida coas entidades locais”. l