La Plataforma PO-308 y los comuneros de Noalla piden a la Xunta que retire las piedras

La Plataforma PO-308 y la Comunidad de Montes de Noalla enviarán un escrito a la Consellería de Infraestructuras para pedirle la retirada de las piedras que rodean al Con do Paxaro y que continúen con la obra como estaba prevista en el proyecto.

Así se acordó durante una reunión mantenida a tres bandas en el que además de la plataforma y la comunidad de Montes estaba presente también un representante del colectivo vecinal San Esteban de Noalla, que se abstuvo en la votación. Con nueve votos a favor y una abstención, la propuesta de instar a la Xunta a que siga con la senda peatonal y los aparcamientos previstos salió adelante. “Acordamos presentarlle un escrito á Xunta para manifestarlles a nosa opinión, pero sen entrar en ningún conflito veciñal porque terá que ser a Xunta en último caso a que decida sobre a obra. Simplemente, manifestamos o noso parecer”, apunta el portavoz de la Plataforma PO-308, José Rodiño. Consideran que con el mantenimiento del conjunto granítico que rodea al Con do Paxaro no solo se reducen plazas de aparcamiento sino también se crea una “barrera arquitectónica para persoas con movilidade reducida”.

El presidente de la Comunidad de Montes de Noalla, Roberto Garrido, explica que la intención es mantener un encuentro con algún representante de la Xunta de Galicia en la que también esté presente el alcalde Gonzalo Pita y zanjar “dunha vez por todas” el asunto.

Y es que Garrido señala que la Comunidad de Montes de Noalla cedió 1.000 metros cuadrados para aparcamientos y senda peatonal “para que as cousas se fixesen ben e con seguridade, pero alá cada un coa súa conciencia”.

Las obras fueron paralizadas hace más de una semana a raíz de una denuncia en Costas del estado de un vecino de Noalla que fue remitida a la Xunta de Galicia que decidió paralizar las obras en el entorno del Con do Paxaro hasta buscar un a salida que no provoque una polémica. Desde la Consellería de Infraestructuras se insiste en todo momento en que se trata de una obra muy importante para el municipio y que la idea es no entrar en conflicto con nadie.

Desde la administración autonómica se incide en que cuenta con todos los informes favorables, incluido el de Patrimonio, y los permisos sectoriales necesarios para ejecutar la obra.

Por otro lado, vecinos y colectivos de Noalla ya han recurrido a Patrimonio para solicitarle que obligue a restaurar el conjunto granítico del Con do Paxaro. Acompañan los escritos de imágenes de la zona antes de la actuación para defender su valro paisajístico natural. Consideran que las obras que está realizando Infraestructuras en la PO-308 y concretamente en las inmediaciones del Con do Paxaro podrían aún salvaguardar este conjunto modificando ligeramente la curvatura del trazado de la vía.