La plaza de abastos de O Grove se convierte en el epicentro de degustación de la cocina europea

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitó ayer O Grove acompañada por el alcalde, José Cacabelos, y la concejala de Turismo, Emma Torres, en el marco da campaña “Degusta Europa. A Gastronomía do Camiño”. A través de esta acción, que consiste en la elaboración en directo de tapas con productos mercados ese mismo día en diferentes mercados municipales de la provincia, la institución provincial quiere potenciar los productos locales, recuperar la imagen de estos mercados tradicionales y, además, dar a conocer la labor que realiza el alumnado de los centros de formación de hostelería más importantes de la provincia.



En el caso de O Grove, el encargado de elaborar las tapas que pudo degustar el público fue el alumnado del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra. El menú fue el siguiente: Fritos del camino con salsa marinera al estragón (pescaditos, mejillón, chula de bacalao portugués, patatas y salsa marinera al estragón), arroz caldoso de mariscos (arroz, mejillón, berberechos y pescaditos) y, en último lugar, una ensalada de xarda marinada. La presidenta provincial, Carmela Silva, señaló que “con Degusta Europa promovemos os nosos excelentes produtos do mar e da terra, os mellores do mundo. Pero tamén reivindicamos a nosa gastronomía tradicional e innovadora, xa que non nos podemos esquecer das seis estrelas Michelín da nosa provincia. A excelencia do noso produto fai que a nosa gastronomía tamén sexa excelente e moi competitiva”. Además, Carmela Silva recordó que “este ano o fío condutor deste programa é a posta en valor dos Camiños, das rutas xacobeas que transcorren pola nosa provincia, xa que queremos que todas as persoas que nos visiten coñezan os nosos mercados e poidan ver e mercar o noso produto”, esto es, convertirlos en un polo de atracción turística.