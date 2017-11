Pode exige “medidas transitorias” y “garantías” para sentarse el día 24

Una semana después del inicio de la crisis del cuatripartito, el portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal, indicaba ayer que su formación todavía estudia si acudirá o no a la comisión de seguimiento del pacto fijada el 24. En todo caso, el edil destacaba que solo se sentará en ella “se hai garantías de que imos saír, á hora que sexa, cunha solución de que isto non se vai volver repetir. Porque se vai ser como a de febreiro, un paripé ao que nin a alcaldesa foi, con nós que non conten”.

Lo que no quiere que se repita es la injerencia que ve en el comportamiento de Somos Cambados y del portavoz municipal, Xurxo Charlín, lo ya expuesto estos días: Que asume áreas “que non son da súa competencia”. Por ello, pide también a la alcaldesa “algunha medida transitoria ou temporal” para “parar a sangría”, al menos hasta ponerle solución definitiva en la comisión de seguimiento.

La junta de gobierno se reunía ayer por la tarde con aparente normalidad y con presencia de los cuatro grupos, ciñéndose a lo municipal: Licencias de obras, ayudas, facturas y demás decisiones administrativas que evitaron hablar directamente a los cuatro sobre las heridas abiertas.

Por separado fue otra cosa y siguieron las conversaciones informales. Abal Varela, quien lanzó el ultimátum la semana pasada, aseguraba que las áreas que normalmente sufren solapamientos como Obras con Educación y Deportes o bien Turismo con Enoturismo suelen encontrar consenso interno a través del diálogo. “Eu tamén me teño desculpado con Víctor Caamaño algunha vez por algún erro cometido”.

Eso es “lealdade”, dijo, algo que sigue sin ver en Somos. En su lugar, sí ve una supuesta intención de “humillar”, por ejemplo, en la foto de la polémica del portavoz visitando una obra en el polígono cuando él estaba ausentado de Galicia, “o mesmo modus operandi que na primeira crise de goberno”. “Eu non digo que non puidera estar tamén nese acto e saír na foto”, pero previo diálogo, consenso y autorización suya, reafirma, como responsable de Obras.

Silva cree en la reconciliación

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, mostró ayer su convencimiento de que el cuatripartito sobrevivirá. Lo dijo alabando el papel mediador de la alcaldesa, la también socialista Fátima Abal: “Ten a capacidade de conciliar”. Además, señaló que los debe unir el objetivo de “rachar co cacisquismo e co clientelismo dos gobernos do PP en Cambados” y opinó que el mundo camina hacia más gobiernos de coalición, que deben entenderse.