Pode se mantiene fiel al cuatripartito y el cese de Charlín no sale adelante

La crisis del cuatripartito parece finiquitada. Los socios de gobierno dieron ayer muestras de unidad al votar en contra de la moción del PP de cesar a Xurxo Charlín, de Somos, como concejal de Economía y retirarle la dedicación parcial que cobra por ello al considerar que su gestión de las cuentas no es adecuada. La única duda estaba en el voto de Cambados Pode que mantuvo la tensión hasta el último momento por si mantenía el voto en contra –como hizo en las comisiones informativas previas– o cambiaba de opinión, teniendo en cuenta que acusó a Charlín de originar el tercer cisma del gobierno local y podía aprovechar este momento.

Así las cosas, los populares se quedaron solos en esta iniciativa que se debatió en un pleno extraordinario, el tercero de la jornada. La primera sesión sirvió para aprobar el nombramiento de Plácido Castro como Fillo Adoptivo de Cambados. En este caso, gobierno y oposición alcanzaron la unanimidad.

En cuanto a la justificación del reconocimiento al periodista, literato y traductor nacido en Corcubión, el informe de la Concellería de Cultura repasa la relación de Castro con el municipio, desde sus primeros contactos en los años 20. Entonces colabora en la organización de las fiestas de A Pastora. Tras el alzamiento franquista, residirá en Vigo, pero se casa en Cambados en 1944, con Jesusa Sineiro Vidal, hija de Francisco “Chuco” Sineiro Piñeiro, y tras una estancia en Londres, se instala en Cambados en los 50 hasta su muerte. Colaborará en el nacimiento de la Festa do Albariño y nace aquí también, en la capital del albariño, la traducción más celebrada por la crítica: “As Rubbáiyát”, del poeta medieval persa Omar Khayyám.

Desde el Concello también destacaron su activismo político y recordaron que tras el levantamiento militar contra la República fue detenido, procesado y condenado a la inhabilitación absoluta por 15 años y al destierro a más de 100 kilómetros de Muxía, donde fue detenido.

“Foi Plácido Castro un espírito humanista, un home de Renacemento en pleno século XX, aberto en tódolos campos da arte e da ciencia” y en política “o seu nacionalismo, que bebeu das fontes do irlandés e do escocés, para nada era incompatible co seu universalismo”, señala el Concello en su informe. La administración local cree que con este reconocimiento, la capital del albariño cumple una deuda con Plácido Castro que murió hace 50 años, pero “segue vivo na memoria colectiva” del municipio. l