La Policía Local actualizará la ordenanza de tráfico en O Grove

La Policía Local actualizará la ordenanza de tráfico de O Grove.. El regidor Joé Cacabelos asegura que ya están trabajando sobre el documento. “Hai que adaptala aos novos tempos porque ten máis de vinte anos”, señala. Y es que cuestiones como la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora en el centro urbano o ampliar el horario de carga y descarga para vehículos particulares serán dos de los cambios que se efectuarán en el documento. “Co novo concepto que queremos plasmar no Grove con máis peaonalizacións e máis espazos libres de coches, son cambios necesarios”, explica.

La idea de extender la zona de carga y descarga de 15 minutos a coches particulares permitirá la rotación de aparcamientos en distintos puntos de la ciudad.

Esto no significa que el Concello no trabaje en la búsqueda de aparcamiento de cara a las peatonalizaciones previstas en el centro urbano.De hecho, el alcalde Jose Cacabelos ha iniciado contactos con propietarios de varias parcelas del municipio, susceptibles de convertirse en bolsas de aparcamiento cuando las peatonalizaciones previstas en el centro de la ciudad se hagan efectivas. Concretamente en unas parcelas próximas a la calle Castelao, pero el regidor apunta que “non está sendo fácil”.

Y eso es precisamente lo que piden los comerciantes que ven con buenos ojos que se peatonalicen tanto la calle Castelao, el vial comercial por excelencia, y Luis Seoane, pero siempre que se disponga de un aparcamiento céntrico con “al menos 200 plazas”.

Hace ya varios meses, que el gobierno bajo la premisa de “dar prioridade total aos peóns e ciclistas”, planea una completa remodelación en el tráfico. La primera medida que se tomará, anunciada hace ya varias semanas, será la peatonalización de Luis Seoane y dejar en sentido único el vial de Monte da Vila.

Dos actuaciones que marcarán la pauta de la hoja de ruta que continuará la remodelación, concretamente después de la Festa do Marisco. “Trátase máis que dunha reordenación do tráfico de un cambio de mentalidade e filosofía. O coche pasará a ser secundario ao igual que as motos e camións”, asegura el regidor José Cacabelos. Y es que en esta idea llevan trabajando en conjunto con la Policía Local de O Grove desde hace varios meses y las ideas a materializar son muchas todavía. Eso sí, este cambio radical al municipio se producirá antes de que acabe este año.

El gobierno prevé convocar a los vecinos y comerciantes para abordar estos cambios en cuanto tenga el proyecto de tráfico cerrado.