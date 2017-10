La Policía pide colaboración para dar con un hombre que intentó llevarse a una menor

La Policía Local de Cambados hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para intentar identificar a un hombre que, al parecer, trató de engañar a una menor de trece años para hacer que se subiera con él a un furgón.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Cuerpo local a última hora del miércoles. Según la madre de la niña, sobre las 20:30 horas de esa jornada, el conductor de un furgón negro, tipo Jumper, Sprinter o similar, habría invitado a subir con él a la menor, con la excusa de acercarla a casa, manifestando que conocía a su madre, lo que, señalan, es falso.



La descripción aportada del varón le atribuye unas “barbas voluminosas canosas”, así como “sombrero de tela de color verde, tipo pesca”.

Sobre el vehículo en particular, la Policía Local publicaba en su perfil de Facebook que “en su parte trasera no llevaba cristales o parecían tintados, puesto que se veía oscuro y, además, presenta un golpe en la aleta trasera, sobre la rueda del lado derecho”.

Por todo ello, la Policía cambadesa recomendaba a los vecinos que si observan un vehículo como el descrito por la zona, den aviso al Cuerpo o bien a la Guardia Civil, incluso a través del teléfono gratuito de emergencias del 112 Galicia.

A última hora de la tarde ayer, según fuentes policiales, no existían novedades destacables sobre este episodio.