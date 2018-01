Portos propone al Concello un convenio para unificar las obras de urbanización pendientes en O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anuncio ayer que solicitará una nueva reunión con Portos de Galicia para “desatascar” las obras pendientes del permiso del órgano autonómico, entre ellas y la más urgente, pues depende de una subvención de la Diputación de Pontevedra, la ordenación de la Avenida de Beiramar entre la Cofradía de Pescadores y la Rúa do Cruceiro.

El Concello plantea un proyecto que busca implantar el doble sentido de circulación en el vial que transcurre por delante de la cofradía de pescadores. Esto permitiría aliviar parte del tráfico que se desviará de la peatonalizada Castelao y cerrar también definitivamente Luis Seoane.

No es la única obra en terreno portuario, pero sí la que asumiría en solitario el Concello por valor de 126.855 euros.

También está pendiente el acondicionamiento de la explanada de O Corgo. Unas obras que según apunta Portos se “solapan” en algunos de los puntos por lo que ha propuesto al Concello un convenio para “facilitar tanto la tramitación administrativa como el seguimiento de las obras”. Lo hizo el pasado mes de septiembre en un escrito en el que también se propone la “renuncia parcial de la concesión de los terrenos en los existe un solape” para la ejecución de las obras. De hecho, explica Cacabelos que “vía telefónica me dijeron que era la mejor opción porque el convenio ralentizaría el proceso”.

Sin embargo, desde Portos de Galicia se incide en que la pelota está en el tejado del Concello do Grove y que están a la espera de la propuesta de convenio para dar luz verde a las actuaciones pendientes. “Nosotros ya renunciamos a los terrenos y así se lo remitimos a Portos el pasado mes de octubre”, apunta el regidor meco. Se trata de una concesión administrativa de 520 metros cuadrados de terreno de 1991 para la reordenación de la Praza do Corgo.

Con este trámite el Concello do Grove daba por finalizado el pasado mes de octubre la documentación que Portos precisaba para la autorización de esta obra. “Estas cosas solo nos pasan con Portos de Galicia y no acabo de entender cual es el objetivo ni lo que pretenden porque solo perjudican a los vecinos”, señala.

Cabe recordar que a finales del año pasado, Portos acometió la ampliación del paseo de Lordelo hasta el centro de la tercera edad. Una petición histórica que pone fin a un importante problema de seguridad en la zona. Este fue uno de los compromisos adquiridos durante la reunión que el regidor mantuvo con la conselleira do Mar y el presidente de Portos de Galicia en Santiago. Sigue pendiente la mejora del firme de la explanada de la Praza do Corgo. “Es una actuación asequible. Nuestra propuesta es sustituir la baldosa que nos da muchos problemas por hormigón pintado”, apunta Cacabelos.l