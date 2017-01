El Pósito buscará financiación para usar la nave de moluscos tras casi dos años cerrada

La nave de moluscos de Tragove se inauguró hace casi dos años, pero nunca ha sido utilizada porque carece de suministro de agua salada y no sirve para las funciones previstas por la Cofradía, que van más allá de realizar labores de subasta y almacenaje. Y es que su idea es la comercialización directa de otros productos, como hace con la vieira, para mayor beneficio de los marineros. Con todo, este año buscará la financiación necesaria para dotarla de esta infraestructura y ponerla en funcionamiento.

Su construcción respondió a una vieja demanda del sector del mar porque la actual rula se ha quedado pequeña para la actividad diaria. De hecho, la idea era dedicarla a todo lo relacionado con los moluscos y dejar la vieja para el pescado. Sin embargo, los planes de la Cofradía también pasan por destinarla a otros usos como la estabulación de marisco para comercializar producto e incluso permitir el almacenaje de especies como el camarón y la nécora, para que los marineros pudieran dejar sus capturas en los días que los precios alcanzados no sean convenientes.



circuito cerrado

Para darle este tipo de funciones es preciso contar con un sistema de agua salada, pero carece de él. Al patrón mayor, Ruperto Costa, le parece “incomprensible” que el proyecto no contemplara este asunto porque les ha supuesto un “problema” a la hora de ponerla en funcionamiento. De hecho, esperan buscar financiación para poder dotarla de un circuito cerrado, que cree es la opción “máis sensata”, y hacerlo este mismo año. Y es que las instalaciones llevan cerradas desde hace casi dos –se inauguraron en marzo de 2015–, aunque su puesta en marcha no es tarea fácil pues también obligará a realizar ajustes y reorganización de personal y otras cuestiones. Además se precisaría de una inversión “moi importante”, como reconoció el propio patrón.

Así el Pósito debe afrontar este año un nuevo reto de futuro, pues su objetivo es que la nave de moluscos sirva para incrementar los beneficios de los socios de la entidad, como sucede actualmente con su participación en la empresa Porto de Cambados –de la que posee el 58%– y que permite revertir beneficios en el sector vieireiro.

Cabe recordar que esta infraestructura comenzó a construirse en 2014 con una inversión de 1,3 millones de euros de la Consellería do Mar. La empresa constructora fue Acciona Infraestructuras SA y al concurso de contratación de las obras se presentaron un total de 43 firmas. El inmueble se construyó en una parcela anexa a los departamentos de Portos en Tragove, a escasos metros de la lonja, y es de planta baja con una superficie de uso útil de 840,77 metros cuadrados.

Cuenta con salas de subasta, para decomisos, de carga, así como de cámaras de fresco y congelado, almacenes varios, zona de lavado de cajas, sala de muestreo, despacho administrativo y vestuarios.