El Pósito, satisfecho con la sentencia del TSXG en el caso de los lonjeros

La Cofradía está satisfecha con la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estima su petición de nulidad de la sentencia que el año pasado le obligó a readmitir a tres lonjeros que sacaban puñados de marisco de las cajas para su venta en subasta. Porque “se nos da a razón no que reclamabamos, pero non vou entrar en disquisiciones de abogados”, señaló el patrón mayor, Ruperto Costa.

El máximo responsable del Pósito también quiso ser cauto y no entró en mayores valoraciones sobre la sentencia del TSXG a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos pues, cabe recordar, que ordena repetir el juicio al considerar que la sociedad pudo sufrir indefensión en el proceso celebrado en el Jugado de lo Social número 3 de Pontevedra.



detalles

Este dictaminó a principios de 2016 que se había producido una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, al considerar que no se les informó correctamente de la finalidad de la instalación de las cámaras de videovigilancia que les grabó sacando puñados de marisco e introduciéndolos en un cuarto. Sin embargo, el TSXG acaba de resolver que si bien estas imágenes no se admitieron como prueba a propuesta del Pósito sí fue la “razón fundamental” para fallar a favor de los lonjeros en su demanda por el despido, por lo que pudo sufrir indefensión en el procedimiento.

La resolución del alto tribunal gallego no entra a valorar el fondo de la cuestión, ni tampoco lo hizo el Social y esto preocupó al Pósito, quien siempre ha defendido que se vendió marisco sin “ningún tipo de control” al no seguirse los cauces oficiales de venta. De hecho, en el recurso ante el TSXG pidió la nulidad de la resolución condenatoria también porque “omite inexplicablemente las consecuencias jurídicas que se derivarían del reconocimiento de los hechos”.

El Pósito recurrió en suplicación, pero cumplió con la orden de readmitir a los lonjeros que se reincorporaron a su puesto en marzo de 2016. Fueron despedidos por indisciplina seis meses antes y por una decisión aprobada con 18 votos a favor en una reunión extraordinaria de la Junta General. Con todo, siempre destacó que la confianza en ellos “estaba totalmente rota”.