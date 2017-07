El PP abandona el pleno tras negarle Abal una réplica por el centro de día

El PP abandonó ayer el pleno ordinario después de que la alcaldesa, Fátima Abal, le negase un tercer turno de palabra a su portavoz, Luis Aragunde, en el debate sobre el convenio para financiar la gestión del centro de día. Los partidos políticos volvieron a entrar en el debate sobre las demoras que está sufriendo la puesta en servicio de este funcionamiento. El propio cuatripartito demostró su hartazgo en palabras del concejal de Servizos Sociais, Tino Cordal. “De verdade que estou farto de decilo nos plenos” porque “o evidente é que tampouco houbo ningún afán por acelerar os trámites por parte da Xunta”, dijo. Lo hizo después de que Aragunde plantease que “se perderon seis meses” y que “se podía dar unha alternativa” para que las instalaciones pudieran haber abierto antes, según él.

Esto sucedía en el primer turno de intervenciones y después de que Cordal explicase otra vez todos los pasos dados por el gobierno local para defender, una vez más, que el cuatripartito “sempre estivo a súa disposición –de la Xunta–” para conseguirlo lo antes posible.

Aragunde aún le pudo replicar una vez más, pero cuando quiso dar la tercera, la regidora municipal señaló que se iba a proceder a la votación de la aprobación del convenio. El popular reclamó su derecho a volver a intervenir como establece el reglamento, pero Abal se lo negó. “De verdade, neste punto sempre estás repetindo o mesmo”, dijo, y le insistió en que no, a pesar del tono enfadado del líder de la oposición, pidiéndolo. De hecho, se levantó y abandonó el salón junto al resto de sus compañeros del grupo.

A la salida, el popular expresó su malestar, asegurando que era algo inaudito. “Nunca se lle negou a palabra a ninguén nun pleno e non me pode prohibir falar aínda que me desviara do tema, que non foi o caso porque seguía a falar do convenio”, manifestó.

Aragunde cargó duramente contra la socialista Fátima Abal por haber tomado esta decisión, llegando a decir que “non merece ser alcaldesa de Cambados” porque “non ten capacidade de diálogo nin argumentos e de feito, cando hai que debatir ponse nerviosa e sae polas bravas”.

Permitido comer pipas

Por otra parte, el reglamento de gestión y uso de las instalaciones deportivas se aprobó ayer tras introducirse una enmienda para permitir el consumo de pipas en el pabellón siempre que se usen recipientes para recoger las cáscaras. Un club lo había pedido porque su venta supone una fuente más de ingresos y, de hecho, según el edil Víctor Caamaño, los clubes se responsabilizarán de la limpieza en caso de que aparezcan restos de este tipo. l