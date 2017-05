El PP abre la puerta a un cambio de gobierno por la “incapacidad” del actual

El PP de Cambados hizo valoración ayer del ecuador del mandato lamentando la “incapacidade” del cuatripartito de sacar proyectos heredados adelante y quitar la estatua de Fraga como único logro propio. El portavoz popular, Luis Aragunde, dejaba incluso la puerta abierta a un hipotético cambio de gobierno similar al de Sanxenxo al responder que esta no es una cuestión que le quite el sueño, pero que, aún sin depender de ellos, “evidentemente estamos en política e temos ganas de demostrar que con nós, o centro de día e a piscina estaban xa abertos”. “Se para iso é necesario un pacto, non estamos obsesionados con iso, pero non descartamos nada. A vida da moitas voltas”.



Eulogio Pomares indicó, a mayores, que dada la exigua diferencia en el número de ediles, sería factible incluso un gobierno del PP en minoría. Y Aragunde echó un órdago: Si el cuatripartito quisiera darle tan solo las competencias sobre el centro de día, “en un mes, desde agora, téñoo aberto”, tal es su convencimiento de que el actual gobierno peca de “falta de xestión”.

Todo parado



Aragunde desgranó una lista de conocidos proyectos pendientes de ejecución en Cambados para usarlos como arma contra el cuatripartito: Piscina, plaza de abastos y centro de día, entre otros. Para el popular es clara la “táctica de victimismo” que, asegura, sigue el gobierno local, que culpa a la Xunta de bloquear los trámites necesarios para sacarlos adelante. “Pero isto desmóntase moi fácil”, afirmó, centrándose en el proyecto de la piscina, en la que son Diputación y Concello, entes no gobernados por el PP, los responsables de sacar adelante la reforma.



Reconoció incluso que sí, es necesario efectuar una modificación al proyecto hecho en su día por el PP, pero eso, defendió, “que pode levar? Un mes? Dous? Tres? En todo caso, a obra debeuse poder facer no verán de 2016 pero o certo é que actualmente nin sequera hai unha previsión a curto ou medio prazo”, evidenció.



En la plaza de abastos, culpó al Concello de retrasar la contestación de los informes del plan especial a Portos, que remitió toda la documentación al Concello “hai dous meses”. Lamentó, igualmente, la demora “en máis de seis meses” para enviar a la Xunta el acuerdo necesario para ingresar en el Consorcio Galego de Benestar, trámite necesario para abrir el centro de día, cuya construcción terminó a finales de 2015 y sigue sin abrirse. Ni amueblarse, culpan desde el cuatripartito a la Xunta. También cargan los conservadores contra la falta de ejecución “do 50 % das obras do Plan Concellos 2016 da Deputación”, y aún de demorar varios trámites de obras porque necesitaban de un informe arqueológico para el que el Ayuntamiento no se preocupó de tener a un técnico competente para su realización.



La Ciudad Europea, un plagio

“A Cidade Europea do Viño foi o maior éxito”, admitió Aragunde, aunque matizando: “Sen quitarlle méritos, o PP tivo moito que ver. O proxecto que presentaron é o mesmo que defendemos nós en 2014 contra Jerez de la Frontera, con moi poucas modificacións” y dejando así el camino abierto, consideró.



Los reproches a la gestión del ejecutivo llegaron después por múltiples frentes: Suciedad en centro y parroquias, falta de financiación a Esperanza Salnés desde un gobierno en la Diputación afín al cambadés, la retirada del apoyo a la Ruta do Viño, de la que la alcaldesa es vicepresidenta; y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que los populares, denuncian, se hizo con menor consenso que la desarrollada por ellos.