El PP acusa a la Diputación de paralizar proyectos por 10 millones en la comarca

La petición de Vilanova para que la Diputación financie a través de un convenio específico la construcción de la piscina de O Terrón llevó ayer a la localidad a varios diputados populares, que llegaron a pedir la dimisión de la presidenta provincial, Carmela Silva. La conservadora Nidia Arévalo señaló que la líder del ente pontevedrés “ten que marcharse canto antes porque é moi mala para os concellos que non son Vigo nin Pontevedra”.

Fue ella misma la que cuantificó en “dez millóns de euros” lo que la comarca de O Salnés habría dejado de recibir en año y medio de legislatura local, en obras de carreteras y edificios encauzados por la anterior administración de Louzán y paralizados por la nueva Diputación, opinan.

El también diputado popular Luis Aragunde llegó a acusar a la administración provincial de “paralización total” porque, dijo, más allá de las inversiones del Plan Concellos “que nos corresponde a cada localidade” no hay convenios de entidad más que con las dos mayores ciudades de la provincia.

En esa línea atacaba de nuevo el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, reclamando un convenio e inversión específica para la piscina, rechazando una vez más lo que ya había hecho el Pleno municipal: La propuesta socialista para que fuera el Plan Concellos 2017 el que costease dicha obra.

Todos los populares coincidían este viernes en que esta actuación debería tener otra partida al margen del Plan, porque este se destina a otras obras menores, gasto y contrataciones y, por ello, concretaban la intención del PP de llevar al próximo Pleno provincial una moción para instar a la Diputación a colaborar con aportación de fondos para esta piscina. Otro de los representantes populares, Ángel Moldes, dudaba ayer incluso de que Silva vaya a admitir siquiera a debate la propuesta, reprochándole falta de pluralismo.

Durán también envió otro envite al diputado socialista y edil vilanovés Javier Dios, al asegurar que es “un despropósito” que no apoyase en el Pleno local la contrapropuesta popular para pedir a la Diputación fondos específicos para la piscina de Vilanova. Luis Aragunde coincidió en este sentido: “É ridículo que o PSOE apoie agora que se faga unha piscina en Vilanova e non consiga (en alusión a Javier Dios) un só euro para iso”.