El PP acusa a la Diputación de retrasar la piscina con “fins electoralistas”

El PP de Cambados acusa al cuatripartito y a la Diputación de Pontevedra de retrasar a propósito la reforma de la piscina municipal para inaugurarla cerca de las elecciones municipales de 2019. Entienden que podría ser necesario modificar el proyecto heredado, pero tardar dos años y medio en hacerlo le parece un exceso.

Su portavoz, Luis Aragunde, compareció ayer junto a las instalaciones deportivas que entrarán en obras a partir de marzo. Allí recordó que el anterior gobierno provincial, del PP, dejó aprobado el expediente de contratación del cambio de cubierta y mostró el acta de la Xunta de Goberno del 5 de junio de 2015 donde se hizo, así como la correspondiente a diciembre de 2017, en la que el Ejecutivo de Carmela Silva dio luz verde a su adjudicación.

En definitiva, “unha vergoña que retrasaran o proxecto dous anos e medio con fins electoralistas para inaugurarla de cara as eleccións de 2019. Dous anos e medio nos que os usuarios estiveron sufrindo os desperfectos porque a eles só lles interesan as eleccións, non os veciños”, añadió el popular.

Los nuevos gobiernos siempre han defendido que el proyecto heredado presentaba muchas carencias y era preciso modificarlo y Aragunde hasta se mostró comprensivo. “Pode a que nova concesionaria –del servicio de piscina– quixera cambialo, pero se pode facer en dous ou tres mes, non se poden tardar dous anos e medio”, insistió el exalcalde.



“Pérdida” de otra inversión

Los populares creen que Cambados ha perdido otras inversiones por el retraso que denuncian, en concreto del plan provincial de Reequilibrio Territorial, que inyecta inversiones de un millón de euros o más. Aragunde considera que Cambados no presentó ningún proyecto “porque tiña pendente a piscina”. Es más, aseguró que incluso ha descendido la aportación provincial porque “Esperanza Salnés continúa sen axuda e a Ruta do Viño xa non percibe o mesmo”. Aragunde le reprochó a la alcaldesa, la socialista Fátima Abal, que “esté acompañando sempre á presidenta provincial e non sexa capaz de xestionar un só euro para Cambados a maiores dos que lle corresponde polo Plan Concellos”. Es más, le parece que hace un “seguidismo patético” y “penoso” y como ejemplo puso que estuvo con ella cuando Vigo presentó la candidatura independiente de Cíes para Patrimonio de la Humanidad en Fitur, en lugar de estar con la Xunta, cuya propuesta incluye Sálvora y Cortegada, ambas en la ría arousana que baña Cambados.

El popular teme que en esta legislatura “malamente van executar os proxectos que lle deixamos o Partido Popular”.