El PP acusa a Silva de bloquear la Pousada y al tripartito de desatender el convenio del tanatorio

El PP de Ribadumia acusó ayer al gobierno provincial de Carmela Silva de bloquear la apertura de la Pousada únicamente por interés político y al tripartito de desatender el convenio del tanatorio firmado en su día con el Arzobispado.

La portavoz popular, Salomé Peña, y el edil Luis Serantes visitaron ayer el entorno del edificio de uso turístico, el único del proyecto desarrollado en O Salnés que sigue cerrado, lamentan. Serantes comenzó defendiendo las bondades de las Pousadas, negando la crítica de que hacen competencia desleal al sector privado. Para el conservador, estos establecimientos son “o gran proxecto de componente social” de la anterior Diputación, al insistir en que “complementan” y no atacan la oferta privada turística en la zona, al construirse totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida y creando rutas de senderismo que atraen nuevos visitantes.

Defendido el proyecto, hizo lo mismo con la gestión popular. Aseguró que la ejecución cumple con la legalidad y, así, acusó a la presidenta de la Diputación de llevar el caso primero a la Fiscalía y luego la Oficina Antifraude de la UE, “sen resultados”. Al menos no el que le imputa a Silva, afirmando que le hubiera gustado detectar irregularidades.

No es así, defendió el popular, y, por eso, cree que ahora la Diputación dilata la apertura de la Pousada en Ribadumia “sen ningunha explicación”, únicamente, sostiene, para buscar rédito político desacreditando la labor de los populares. “Mantéñena pechada para afear a xestión do PP”, declaró, y eso lo consiguen “non facendo nada nestes dous anos e medio”.



Licencia

Serantes aseguró que la Pousada sí tiene licencia de obra y la prueba, afirmó, es que consta el pago de unos 100.000 euros en concepto de tasas por este permiso. En cuanto a la acusación de que la obra no se ajustó al proyecto, se remitió de nuevo a la falta de acciones condenatorias por la Fiscalía y la UE.

Peña, por su parte, defendió la gestión hecha para conseguir el tanatorio. El tripartito denunció que el Concello se encontró ahora con que debe hacer un pago de 40.000 euros a la Iglesia a cambio del terreno sobre el que se levanta el edificio, pero ayer los populares aseguraron que el grupo del alcalde, Independientes por Ribadumia (IR), sí debería haber conocido el contenido del convenio firmado en 2010 con el Arzobispado, “porque entón estaban na Corporación”.

El acuerdo, recordó Peña, pasaba por que la Iglesia cedía la parcela de 2.000 metros cuadrados sobre la que ahora se levanta el tanatorio, a cambio de que el Ayuntamiento le cediese otro suelo de superficie análoga en la bolsa aún sin desarrollar urbanísticamente en la Carballeira de Barrantes. En caso de no desarrollarse, como así ha sido, se estipulaba el pago a la Iglesia de esta cantidad, más intereses, en concepto de compra.

Peña afirmó que su gobierno había explorado ya la urbanización del lugar, pensando en un cambio de uso del terreno desde el educativo-deportivo al religioso, a fin de que la Iglesia pudiera levantar en la zona un templo y una vivienda. Por ello, acusa al tripartito de “non ter feito nada” en estos dos años y medio para dar cumplimiento al convenio.

En todo caso, señaló, afirma que el Ayuntamiento tiene dinero para hacer frente al pago “porque o PP deixou máis dun millón de euros na caixa” y el tanatorio municipal generaría unos ingresos de unos 30.000 euros al año.