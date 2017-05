El PP acusa a los socialistas en la Diputación de no aportar ayudas económicas al sector vitivinícola

El portavoz del Partido Popular en Cambados, Luis Aragunde, acusa a la parte socialista de la Diputación de Pontevedra de no prestar ayudas económicas al sector vitivinícola y lo contrapone con el gobierno del PP afirmando que “cada ano se firmaban convenios de colaboración entre as dúas administracións e a contía económica recibida polo Concello era de ata 60.000 euros anuais”.



Luis Aragunde incide en que buena parte de ese dinero se dedicaba a la organización de la Festa do Albariño, así como para otras actividades relacionadas con el vino a lo largo del resto del año.



Los populares explican que también se firmaba otro convenio anual de la misma cuantía con la Ruta do Viño Rías Baixas para la promoción del enoturismo, lo que sumaría “máis de cen mil euros”, además de organizar otros proyectos de forma directa como “Viñas Atlánticas” para la aplicación de las neuvas tecnologías.



En contraposición, “a nova Deputación retirou os 60.000 euros da Ruta do Viño e xa non se aporta a mesma cantidade á Festa do Albariño”. Ante esta situación, el PP no entiende “como o PSOE e o resto dos partidos no goberno en Cambados non xestionan coa deputación algo máis para o sector e non buscar o enfrontamento coa Xunta coa bandeira do victimismo”.