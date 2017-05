El PP arropa a Pita y destaca su papel en Turismo de la Mancomunidade

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, cogió ayer el guante que el alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, soltó durante el anuncio del nuevo pacto de gobierno con Telmo Martín en el que hizo referencia a los “importantes acordos” alcanzados con el PP en el organismo comarcal. Durán agradeció a Pita sus palabras y destacó el papel como delegado de Turismo en la Mancomunidade. “Telmo tiene en Pita un socio de gobierno totalmente fiable”. El presidente del órgano comarcal destacó “la capacidad de trabajo y profesionalización” en el sector del Turismo. “Tiene muy claro lo que quiere para la comarca y espero que a partir de ahora le pueda dedicar más tiempo a la Mancomunidad ya que las áreas estarán más repartidas”, dijo.

Y es que atribuyó a Pita que el Obradoiro de Hostelería, ahora en Sanxenxo, se haya convertido en un referente, también en su papel en la atracción de touroperadores a la comarca y la Ruta Sarmiento como prueba de su buen hacer.

Durán criticó a sus socios de gobierno a los que acusaron de anteponer “el interés partidista por encima de los vecinos y no me extraña que lo hayan hartado”. El popular hizo una comparación entre las izquierdas con Sanxenxo y Vilanova. “Lo que le hizo la izquierda a Pita es lo que nos han hecho con la carretera de Baión y de la piscina”, dijo. No escatimó tampoco críticas para la Diputación de Pontevedra, “pusieron por delante el interés del partido y de un inepto diputado y perjudicar los intereses de vecinos y hosteleros”, señaló.



Durán evitó adelantar acontecimientos respecto a si este pacto puede llevar a la reunificación de la derecha en Sanxenxo. “Vamos pasito a pasito. Ideológicamente somos similares. Yo milité en un partido liberal antes de entrar en el PP. Igual por eso me llevo también con Gonzalo Pita”, apuntó- Durán destacó la cesión de la Alcaldía como “la mayor muestra de generosidad” y por eso quiso demostrar públicamente “mi afecto, mi respeto y estoy deseando trabajar con él en esta comarca” y recalcó que “nunca firmamos un acuerdo. Fue un acuerdo de personas “Actuación loable”

Incidió en que el cargo que se jura como alcalde es defender a los ayuntamientos y “eso es lo que ha hecho Gonzalo Pita”. También Javier Tourís destacó la “loable la actuación de Gonzalo Pita que demostró con humildad y con trabajo lo mejor para los vecinos”.

En cuanto a como va a afectar este nuevo gobierno a la Mancomunidade, Gonzalo Durán descartó que pueda influir en su desarrollo habitual y recordó que siguen a la espera del informe de la Xunta de Galicia para resolver una situación atípica en su organigrama. “Seguimos a la espera de ese informe, pero en ningún caso va a ser definitivo”, dijo.