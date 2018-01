El PP asegura que la crisis del PSOE evidencia la “falta de capacidade” de la alcaldesa

Las declaraciones realizadas por el exsecretario de las Xuventudes Socialistas, Ismael Agra, acusando a Fátima Abal de “falta de capacidade” en el PSOE cambadés han sido acogidas con satisfacción por la oposición. Y es que “constata o que levamos tempo dicindo: a falta de xestión total e absoluta da alcaldesa e de todo o cuatripartito”. Con todo, al PP asegura preocuparle esta situación porque “son os veciños os que sufren a parálise do Concello”, manifestó su portavoz, Luis Aragunde.

El popular cargó duramente contra la regidora y la acusó de “esconderse dos problemas”. Como ejemplo puso la última crisis de gobierno, porque “tardou un mes en convocar unha reunión e o problema agudizouse”. Pero también aseguró que “vai pouco” por su despacho en el Consistorio y que algunos vecinos le han dicho que “dende que se implantou a firma electrónica a través do teléfono móvil, aínda menos”.

El grupo de la oposición lleva tiempo quejándose de la regidora, pero considera que las declaraciones de Agra suponen el “puntillazo”, que “constatan que o cuatripartito é un fracaso”. Aragunde cree que los propios socios lo han puesto de manifiesto en más de una ocasión y se refirió a cuando el BNG dijo que “o cuatripartito estaba a dar unha imaxe lamentable” y Somos “manifestou nun artigo menos samba e máis traballar”.



“Gravísimo”

Con todo, para el portavoz popular los reproches entre portavoces de los partidos del pacto solo se ven superados por las acusaciones de “falta de capacidad” vertidas por el exsecretario de las Xuventudes, que ha abandonado el puesto por diferencias con la primera edila y por cuestión de su estudios universitarios. Le parece “gravísimo que os propios compañeiros de partido recoñezan que a alcaldesa non xestiona nada e para saír a dicilo públicamente... Debe ser porque están moi cansos”.

Reconoció Aragunde que las competencias municipales están repartidas, pero cree que como regidora debe “estar para coordinar e xestionalas, e non o fai”. De hecho, cree que está siguiendo una estrategia: “Saír o menos posible para nos desgastarse”, explicó.

El popular también quiso dejar claro que los problemas internos del PSOE le son indiferentes y lo que le preocupa de toda esta situación es que “os veciños sufren a parálise do Concello”.