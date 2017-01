El PP considera una “pérdida de tiempo y dinero” la auditoría de personal

El Partido Popular criticó ayer la auditoría de personal que considera una “pérdida total de tiempo y de dinero”.

La concejala Silvia Freire compareció ayer para asegurar que este estudio ha valido de “excusa” a la concejala responsable de seguridad ciudadana y de personal, Vanessa Rodríguez, “para no iniciar el diálogo con los sindicatos y para no afrontar los problemas sobradamente conocidos”.

Los populares entienden que no era necesaria una auditoría para conocer el funcionamiento del Concello, “detectar carencias, extraer conclusiones y corregirlas” y ni tampoco era necesario gastar los 18.000 euros “para que le hagan a uno el trabajo que le corresponde a cada concejal”.

Así señaló que una edil “entregada y que cobra 21.600 euros por veinte horas semanales trabajadas debería ser más que suficiente para hacer 83 entrevistas personales en año y medio”.

Silvia Freire recuerda a la concejala de personal que tiene compañeros en el grupo de gobierno con “sobrada experiencia” en la corporación local como para asesorarla y que incluso podía haber recurrido a la oposición para resolver sus dudas “y lo que es más importante, podría haber hablado y escuchado a los propios empleados del Concello”.

El PP acusa a Vanessa Rodríguez de “un total desconocimiento del Concello” y también de “falta de humildad”. En la misma línea, considera que la concejala de personal podría haber destinado el dinero de la auditoría para contratar más agentes de Policía “para solventar los graves problemas de seguridad ciudadana vividos este verano” o socorristas “que hubieran evitado la pérdida de banderas azules” o incluso contratar a personal para el Servicio de Ayuda en el Hogar “para paliar el descontento de los usuarios por el sistema de rotaciones”.

Freire cree que la auditoría ha sido “el escudo que ha alzado el tripartito contra cualquier petición realizada durante el tiempo de su gobierno” y ha recordado las “protestas de trabajadores, la moción para negociar el convenio colectivo y las denuncias públicas de los sindicatos”.

Así ha indicado a la concejala de Persoal que “se le ha acabado el tiempo de seguir excusándose en las gestiones de anteriores gobiernos”.



Concello

Por su parte, el gobierno local de Sanxenxo anunciaba ayer que la edil de Personal, Vanessa Rodríguez Búa, convocó al comité de empresa y a los sindicatos la una reunión que tendrá lugar el próximo 16 de febrero, en la que se iniciará la negociación del convenio colectivo.