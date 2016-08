El PP critica la falta de limpieza y fallos en los contenedores soterrados

El Partido Popular denuncio ayer la falta de limpieza compartiendo unas imágenes en su perfil de Facebook de unos contenedores rebosando basura enfrente del colegio de Portonovo. “Compartimos con vosotros unas fotos de los contenedores que hay enfrente del colegio de Portonovo. Son un botón de muestra de lo sucio que está el Concello este verano y el resto del año. Pero bueno, qué os vamos a contar que no veáis con vuestros propios ojos”, señalan.

Los populares critican también la falta de reparación de los contenedores soterrados. “Llevan meses sin ser reparados. Como solución puntual el tripartito decidió colocar delante unos contenedores convencionales. No era la mejor solución, pero podía pasar si era por unos días o una semana. Al final pasan los meses y Portonovo tiene que soportar la dejadez y las chapuzas del tripartito”, inciden.

El Partido Popular critica que el tripartito no ponga solución a este tipo de servicio y critica otras inversiones previstas en el Presupuesto de este año como las auditorías. “El tripartito no tiene dinero para arreglar unos contenedores soterrados, pero sí para auditorías inútiles y sectarias. Y claro, así nos va”, señalan en una de las entradas de su perfil de Facebook. n