El PP critica el “mal estado” de espacios a 15 días de Semana Santa

El Partido Popular criticó ayer la falta de mantenimiento y el mal estado que presentan zonas de especial interés turístico a quince días de Semana Santa. “No se ha realizado ningún tipo de mantenimiento en las playas desde el año pasado, a pesar de que sí hemos tenido un tiempo excelente y la afluencia de visitantes era considerable especialmente a los fines de semana”, apuntan. No solo se refieren a los arenales. “La cartelería de las playas está en mal estado, tirada o inexistente, el equipamiento urbano (especialmente las paradas de autobús, señales de tráfico) están en un estado de total abandono y con graffitis la mayoría de ellos que ni siquiera se han limpiado”, apuntan.



Los populares critican también que la balaustrada de cristal que se rompió “hace más de 6 meses delante de la antigua discoteca Vogue sigue sin colocarse por no mencionar que distintas partes de la balaustrada de madera tanto en A Lanzada como en la Mexilloeira están rotas y nada se ha hecho para solventarlo”. No dejan pasar tampoco el estado de las áreas ornitológicas.



“El hecho de ser la primera Zona Ornitológica de Galicia y una de las mayores de España debería llevar aparejado consigo un perfecto mantenimiento tanto de la zona de O Bao como A Bodeira, no obstante las áreas siguen en completo abandono”, apuntan.



También reprochan que el cartel de bienvenida a O Grove siga roto y sin información de ningún tipo, las aceras estén en un estado “inadeacuado para ser un pueblo turístico, el Monte Central de A Toxa está en estado de abandono y en lugar de reparar una balaustrada mítica en la isla se ha optado por eliminarla totalmente, lo que muy probablemente supondrá en verano que los coches aparquen en las zonas en las que antes estaban protegidas” por la valla.

En San Vicente, destacan que “a pesar de que existe un concejal destinado exclusivamente al área, más bien parece que no existiera, a juzgar por el estado de los caminos y jardines en esta parroquia, a excepción por supuesto de la zona colindante a su propia casa”.



Desde el Partido Popular insisten en que un municipio de excelencia turística como O Grove, “merece una planificación adecuada en lo que a tareas de mantenimiento se refiere por lo que se anima al gobierno a que trabaje en esta línea y concentre sus esfuerzos para que el pueblo ofrezca una imagen adecuada, al menos ahora que se aproxima la Semana Santa ya que el resto del año parece importar poco este tema”.