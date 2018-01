El PP defiende que la actuación en su cena fue gratuita y reta al PSOE a aportar pruebas de sus críticas

“El que denuncia tendrá que probar la culpabilidad”. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, contestaba ayer a las acusaciones vertidas esta semana por el PSOE local sobre la supuesta superación del límite de contratos directos en el Concello y de financiación de actos del PP con fondos municipales.

El primer edil niega conducta irregular alguna e insiste: “Tendrán que demostrarlo ellos”. Tanto él como el teniente de alcalde, Javier Tourís, animan a los socialistas a presentar denuncia en los tribunales o en la Fiscalía si, verdaderamente, tienen “alguna prueba” de las presuntas irregularidades que critican en el ejecutivo. Así, Tourís los invitó a hacer pública “alguna factura del Concello” donde figure algún pago para actividad del PP local, como la cena anual en el pabellón y las actuaciones musicales que allí se ofrecen y que fueron objeto de sospecha desde el Partido Socialista.

“No tienen nada”, considera el regidor, que aseguró que la actuación de la orquesta no pudo costar nada, ni al Concello ni al PP, porque fue gratuita. “Paco Charlín es un gran amigo, lo manda gratis aquí y a actos de caridad en la comarca”, refería sobre el espectáculo.



Gasto no superado

Preguntado sobre el supuesto exceso por encima del límite legal en las contrataciones directas que le imputa el PSOE, Durán arefirió que “los socialistas creo que se confunden de Concello. ¿No querrían decir Cambados?”. Declaró a continuación que los indicadores económicos en Vilanova se están cumpliendo y que “se está dentro de la regla de gasto”, volvió a subrayar enfrentando el caso cambadés, con una Alcaldía socialista, dejando entrever una crítica a la gestión económica de la izquierda en aquella localidad.

Además, aseguró que la situación contable actual permitió la aprobación en Pleno de una partida de 300.000 euros para hacer frente a facturas atrasadas y afirma que los informes de la Intervención “dicen que la economía va muy bien, se está bajando el endeudamiento”.

Consideran los populares que el PSOE se dedica a “calumniar y mentir”, pero sin demostrar nada, por lo que anunció que estudian denunciar al grupo ante los tribunales.

Por todo ello, derivó la cuestión hacia la crítica política al indicar que “en el PSOE de Vilanova tienen un problema gordo”. Tildó de “cadáver político” al portavoz socialista, Javier Dios, de quien opinó estaría ejerciendo de “tonto útil” para la Diputación.

Así, sostuvo que en el ente provincial “están nerviosos porque en un mes y medio empezarán a pasar a declarar” por el caso del vial de Baión paralizado, denunciado en su día por el Concello. Por ello, cree que los socialistas provinciales arengan a los locales para sacar este tipo de críticas políticas contra el gobierno.

Durán aún tuvo más palabras para el portavoz del grupo opositor, de quien aseguró “no volverán a contar con él para la Diputación”, retando a Carmela Silva a “que lo diga públicamente”.



Casa Museo

A respecto de la denuncia anterior del PSOE sobre una presunta desaparición de fondos de la Casa Museo, Javier Tourís afirmó que los socialistas mienten cuando hablan de ingresos “de 2.500 euros, cando en realidade foron de 11.500”. Por ello, defienden que no hay situación irregular alguna aunque, ante la insistencia de la oposición, Durán confirmaba ayer que “he ordenado realizar una investigación” sobre los datos contables de la institución museística. Se había hecho otra hace años, recordó, sin que se encontrase nada irregular.