El PP denuncia la falta de ejecución del 60 % de las obras del Plan Concellos 2016

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, criticó ayer al gobierno local por haber ejecutado “menos do 40 % das obras do Plan Concellos 2016”. Asegura que buena parte de esta dilación se debe al hecho de hacer prescindido de un arqueólogo titulado, cuyos informes son vinculantes en un buen número de obras.



Aragunde indica que el técnico que ahora habría informado esta documentación obligada “non ten a titulación necesaria”, lo que ha llevado a Patrimonio a denegar por el momento el visto bueno a la ejecución de obras como el enterramiento del cableado en la calle Real, la dotación de nuevo firme de adoquín a la calle Vimbio, la activación del kiosco de Torrado y la dotación de contenedores subterráneos en la calle Curros Enríquez.



Aragunde centraba sus críticas en la calle Real, ubicada en el entorno de Fefiñáns, uno de los lugares con más afluencia turística en el municipio.



“Paréceme unha vergonza”, declaró el líder conservador. “Cambados celebra este ano a Cidade Europea do Viño e a obra desa rúa, unha das principais da localidade, debería estar agora a piques de rematar”, aunque sigue sin poder ejecutarse.



Sobre la intención del Concello de plantear que esos informes sean ratificados por arquitectos titulados en la Diputación, Aragunde indica que le parece “unha falta total de xestión”. “Por que non se contrata a un arqueólogo?. “Eles sabían que ese problema ía existir, pero prescindiron desta contratación”, lamenta. “Non é normal”.



“Perda de riqueza”

Aragunde recuerda que ya deberían estar a ejecutarse a buen ritmo obras del Plan Concellos 2017, insistiendo en que restan más de la mitad de las financiadas con cargo al programa del año pasado. Aunque aún en plazo, considera que “hai que sacar adiante os proxectos, só teñen obras paralizadas, non hai actividade” y esto, destaca el popular, significa también que no se le da trabajo a las empresas constructoras de la zona, que pierden carga de trabajo y, en última instancia, no se contribuye a crear empleo en las mismas.



“É unha mágoa. O malo de todo isto é que o que están a facer é xerar pobreza. Cambados necesita un goberno que sexa capaz de sacar proxectos adiante. Está todo parado”, insistió.



Afectaría al comercio local

Esta paralización, subraya, también pasaría factura al comercio local. “O comercio de Cambados está nun dos peores momentos en décadas e esta xente, en vez de xerar, o que fai é parar”.

El PP también criticó al gobierno tripartito en Ribadumia por mantener el grueso de las obras del Plan Concellos 2016 aún sin ejecutar. Con todo, hay de plazo para realizar estas actuaciones hasta que concluya 2017. l