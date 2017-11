El PP denuncia que la obra de Castelao incumple el plan de seguridad

El PP denunció ayer “graves incumplimientos” en el plan de seguridad en la calle Castelao lo que provoca un “peligro serio”. Así, señalan los populares que en el plan de seguridad tendrían que tener previsto un carril de circulación para los peatones, vallado y balizado, “cosa que no ha existido en ningún momento y no se pueden poner excusas como que ‘hay que finalizar la obra’ para justificar la subvención ya que para el concello debería primar la seguridad de sus ciudadanos”.

El Partido Popular señala que la ejecución de las obras se ha hecho “a toda prisa” y los resultados de la “mala planificación” se están notando desde el inicio dando una imagen nefasta.

El plazo de un mes inicialmente previsto para la finalización de los trabajos, que fue el principal motivo que alegaron desde el Concello do Grove para asignar dicha obra a la empresa constructora, apuntan desde el PP, “no solo no se ha cumplido sino que la seguridad y el orden de la misma brilla por su ausencia y a nadie del Concello parece preocuparle un tema que a nuestro entender es bastante grave y merece especial atención”. Desde el Partido Popular advierten que es “urgente e importante” que se tomen las medidas necesarias para no permitir que los peatones transiten entre maquinaria pesada, como grúas, palas o camiones, con el fin de evitar posibles atropellos. De hecho, señalan que hace unos días ya se ha provocado la caída de una mujer que rompió su muñeca mientras caminaba por dicha zona. “Cualquier plan de seguridad en condiciones establece que no se puede dejar circular a peatones en el radio de acción de la maquinaria pesada y aquí no hay control ninguno”, apuntan.

No solo eso. Los populares señalan que en la noche de Halloween una gran cantidad de niños estuvieron correteando por la calle sin controles de seguridad existentes en la misma así como que que durante días estuvieron manejando productos peligrosos como el amianto procedente de las tuberías de fibrocemento, sin evitar que la gente se mantuviese alejada del lugar y permitiendo que siguiese circulando sin problema ninguno.

Apuntan también que en el proyecto que se presentó para concurso se hace mención en varias ocasiones que se tenía que retirar la tubería de fibrocemento, siendo conocedora cualquier empresa constructora que este tipo de tuberías fabricadas para abastecimiento tienen amianto, por lo que, inciden desde las filas populares, no pueden poner como excusa que esto ha ralentizado la finalización de la obra ya que esto se conocía desde el principio y aún así se adjudicó para 30 días, algo que no se ha respetado.