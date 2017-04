El PP denuncia opacidad con el expediente del familiar de Abal

El portavoz del Partido Popular, Luis Aragunde, denunció ayer falta de transparencia con el expediente del familiar de la alcaldesa, Fátima Abal. “Estos días recibimos novamente o expediente incompleto e xa é a segudna vez que ocorre. Faltan documentos que lembramos estaban no expediente e agora desapareceron ou non se nos queren entregar", asegura. Para Aragunde esta situación "nos ratifica na nosa postura de que esta licencia se tramitou de xeito irregular e ademais moi probablemente sexa unha licencia ilegal".



Fuentes del gobierno cambadés aseguraron ayer que el expediente, de 390 páginas, ha sido foliado tal y como pedía el PP, pero el escrito de recusación que también solicitan “non existe porque tiña que ser resolto antes do 15 de agosto de 2014 cando o PP gobernaba e non se fixo". Acusan al PP "de marear a perdiz".