El PP denuncia la paralización de una obra vial en O Mosteiro y buscará movilizaciones

El PP provincial quiere iniciar una campaña de denuncia sobre todas aquellas obras paralizadas por el bipartito en la Diputación y ayer comenzaron por Meis. Así lo anunciaron este martes los diputados conservadores Ángel Moldes, Nidia Arévalo, Luis Aragunde y Salomé Peña, en un acto con el alcalde de la localidad, José Luis Pérez.

Las críticas ayer se centraron en el proyecto de la EP-9401 O Mosteiro - Arcos, carretera para la que el anterior ejecutivo de Louzán había comprometido una inversión de unos 356.975 euros hace casi dos años. Así lo recordaban los populares ayer con la instalación de un gran cartel con el logo de su partido y el lema “obra paralizada”, responsabilizando de ello al gobierno de la nueva Diputación.



Justamente, el vicepresidente provincial, César Mosquera, había anunciado hace unos días que se crearía un nuevo proyecto al asegurar que el existente era inviable. No obstante, los populares creen que hay una voluntad política clara de perjudicar a los municipios donde gobiernan.



Es más, el regidor meisino aseguró que todos los argumentos dados desde la Diputación para justificar esta paralización eran defectos del proyecto subsanables. Así, si la principal crítica era la falta de terrenos, el alcalde afirmó que él mismo había contestado al ente provincial que no podía negociar con los vecinos las cesiones necesarias mientras la administración pontevedresa no le aclarase exactamente qué ancho final tendría el vial y, por tanto, qué superficie sería necesario movilizar.



Ni la falta de informe de Patrimonio, ni la proximidad a un iglesario ni el supuesto incumplimiento del PXOM señalados por Mosquera son, en su opinión, obstáculos insalvables si existiera voluntad política de sacar adelante la obra: “Son cousas que se poden subsanar”, subrayó, “paréceme ridículo que se diga que non se pode facer porque está preto dunha igrexa: Pídese permismo e punto. Paréceme un motivo ridículo”. “Cremos que se nos está castigando e Meis non merece isto”, dijo, reprochando, además, que se tuvieran que enterar de la paralización por los medios. Por ello, habla de “falta de respeto” institucional y anuncia que estudiarán otras medidas, entre ellas, la de buscar la movilización vecinal. Denunció, además, el mal estado de otras vías provinciales, con inundaciones en la de O Mosteiro - Barrantes y un derrumbe en la de Gallés - A Armenteira.

Arévalo cuantificó en “case catro millóns de euros” la inversión en obras paralizadas y Moldes señaló que la única al margen del Plan Concellos que sigue adelante es la de Luis Rocafort en Sanxenxo, eso sí, “cunha plataforma en contra porque non hai consenso”.