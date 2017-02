El PP elegirá al sustituto de Miguel Pérez en el Congreso Local del 11 de marzo

El PP ya ha puesto fecha a la renovación del equipo popular liderado por Miguel Pérez. Será el 11 de marzo, así lo confirmó el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, durante la reunión que mantuvo ayer por la tarde con los afiliados del PP local, junto con el secretario xeral, José Manuel Cores, y el presidente local actual, Miguel Ángel Pérez.

Tal y como estaba previsto, el congreso del PP se celebrará en el primer trimestre de este año, justo cuando se cumplen tres años del anterior congreso, celebrado el 9 de marzo de 2014.

La próxima semana será la Xunta Local la que se encargue de convocar el congreso y aprobar los nombres de las personas que conformen el comité organizador y que serán las encargadas de la organización del cónclave.

El presidente provincial, Alfonso Rueda, explicó que es el momento de dar un nuevo impulso al partido de O Grove, de crear un equipo con ideas nuevas y sobre todo, que vuelva a ilusionar a los simpatizantes del PP y a todos aquellos vecinos que en algún momento apoyaron al Partido Popular.

Rueda aprovechó, además para agradecer el trabajo Miguel Pérez y, sobre todo, su generosidad, al entender que es el momento de hacer este cambio de afrontar con un nuevo equipo el futuro y del que puede ofrecer el PP de cara a las próximas elecciones. “Calquera afiliado que se vexa con forzas para liderar o partido. Nestes dosu anos e medio, o partido pode armarse con xente nova e coa que se forme a mellor candidatura posible”, apuntó. Por su parte, Miguel Pérez que ya anunció hace meses su intención de no volver a presentarse. “Entendemos que é o momento de que un novo equipo se faga cargo do partido do Grove. É necesario que se materialice unha nova candidatura máis pronto que tarde”, dijo.

El PP tiene todavía pendiente fijar la fecha del Congreso de Vilagarcía que tendrá lugar en el primer semestre de este año.

El portavoz popular Tomás Foles ya ha anunciado su intención de no presentarse de nuevo a unas primarias.

Todas las quinielas apuntan a que será Marta Rodríguez la encargada de liderar un nuevo equipo con el que presentarse a las próximas elecciones municipales.