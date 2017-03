El PP guarda silencio sobre la acusación de irregularidades y tumba su investigación

“Nosotros no vamos a entrar al juego y si vuelven a convocar algo así, responderemos de la misma forma”, con el silencio. Esa fue la respuesta que dio ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, a las intervenciones del PSOE en el Pleno extraordinario que el grupo opositor forzó para pedir la apertura de cinco comisiones de investigación sobre otras tantas presuntas irregularidades en la gestión municipal que ellos mismos denuncian.



El PSOE desgranó sus argumentos durante los treinta minuto de la sesión, apoyados por Gañemos y ante la ausencia del BNG. Pero el gobierno popular evitó contestar en cada punto, limitándose a dar paso a las sucesivas votaciones, que ganaron gracias a su mayoría absoluta, denegando, según lo previsto, cada una de estas comisiones indagatorias.



Solo al final, el regidor usó un turno de palabra para indicar que, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad, se había convocado la sesión forzada por el PSOE lo más tempranamente posible. Eso sí, redundó en que todo formaría parte de una estrategia de cortina de humo de los socialistas para ocultar “la vergüenza” del voto contrario en la Diputación a un convenio con financiación específica para la piscina de Vilanova. Y esta posición se completó con una curiosa puesta en escena: La colocación, previa al Pleno, de un flotador con el lema “piscina” en la pared inmediatamente detrás de las filas de los socialistas, que variaron su disposición habitual, distanciando al portavoz del objeto.



Del grupo del PSOE completó su acusación al asegurar que “venden a su pueblo por un plato de lentejas” o “un Audi A5”.



A la salida del Pleno, Javier Dios valoraba la posición popular: “Non queren entrar (al debate de fondo), porque non lles interesa. Pero clama ao ceo”. Es más, valoran llevar ante la Fiscalía al menos las acusaciones sobre supuestas irregularidades en contrataciones de personal, porque dicen contar con expedientes que probarían sus acusaciones.



preguntas sin contestar

Así, durante toda la sesión de ayer formularon preguntas en cada punto a las que debería hacer frente cada comisión, comenzando sobre contratos a familiares de personal de confianza del alcalde, convertidos en indefinidos, dejando clara su oposición a que “la puerta de atrás”, “no debería ser una vía de acceso” a la administración pública.



En uno de los tres casos de contrataciones de las que desconfía el grupo opositor, aseguraron incluso que se extraviaron documentos que terminarían favoreciendo, supuestamente, al hijo del secretario particular del regidor, lo que habría motivado, a su vez, una denuncia del secretario municipal ante la Policía Local.



El Cuerpo también habría recibido, siempre según lo expuesto por Javier Dios, el relato de personal becado en el Museo Valle-Inclán que habría dado cuenta de una supuesta “falta de fondos” en la institución, otro de los casos en los que pedían la intervención de una comisión, al igual que para aclarar la gestión de la Ruta Xacobea. En ella, afirman, habría una empresa que cobra por el servicio, que presta en instalaciones municipales, sin obtener contraprestación a cambio el Ayuntamiento.