El PP insiste en sus críticas al oficial de Policía: “Entran na nosa labor como oposición”

Se reiteran en lo dicho. El PP no da ni un paso atrás en sus críticas al oficial de la Policía Local, Adolfo Suárez, después de que este rompiera su silencio tras meses siendo el blanco de un debate político en el que los populares están dispuestos a seguir ahondando.

Su portavoz, Luis Aragunde, declaraba ayer sobre lo hecho público desde su partido que “se a el non lle gusta, síntoo moito, pero nós temos que facer a nosa labor de oposición. E falar de en que se gastan os cartos dos cambadeses”.



El coche y las extras

En esa postura, mantiene que el oficial “ten uns privilexios por parte da alcaldesa, pola súa amizade manifesta”, subrayan. Y vuelven a hablar directamente de un “trato de favor que nunca houbo con ningún membro da plantilla”.

Es algo que afirma le hacen llegar “propios policías locais” y concreta las críticas al coche municipal del que hace uso habitual, así como del cobro de un importante número horas extraordinarias, siempre según los populares. De la nómina del mes de diciembre que hizo pública en los últimos días Suárez, Aragunde indica que “estou seguro que foi o mes no que menos cobrou” y lo anima a hacer públicas copias de lo percibido “en novembro (mensualidad en la que habían criticado las horas extraordinarias), outubro ou setembro”.

Igualmente, les parece que “choca” que al jefe actual “se lle ve de xeito habitual co uniforme posto regulando o tráfico”, mientras que al jefe sustituto afirman que “nunca se lle ve co uniforme posto” en funciones de servicio como este.



Y concluye atacando nuevamente con los últimos procesos de selección de agentes auxiliares temporales, afirmando que en las más recientes convocatorias se seleccionó “á mesma xente, persoas de Vigo e entorno, do radio de influencia desta persoa”, cuando antes de su llegada las plazas eran cubiertas preferentemente por salinienses.