El PP insiste en que sin segunda exposición pública del PXOM no será posible alegar

De estafa, así tilda el PP el rechazo ala moción presentada el pasado lunes en Pleno donde se pedía una segunda exposición pública del PXOM. Los populares recuerda que tras dos acuerdos plenarios, uno en 2014 y otros 2015, donde se apoyó este trámite, “nos encontramos ahora con que el actual gobienro no va a permitir esa exposición”.

Para el PP, la posibilidad que oferta el gobierno sobre la presentación de escritos es “una tomadura de pelo y un engaño”, así señala que sin el trámite previo de una segunda exposición será imposible presentar alegaciones. “Los escritos no valen para nada. Pretenden ser la tapadera para evitar alegaciones que podrían dar legalidad a las discrepancias de los vecinos”. En la misma línea, señalan que “el modelo pretendido por el alcalde no tiene garantías de ningún tipo, impide que hagamos alegaciones y da a lugar, como está pasando, a la desconfianza”.

Para el Partido Popular, la preocupación “de muchos vecinos es la inseguridad que se ha generado. Entendemos que con una segunda exposición en la que se hayan recogido todas las alegaciones presentadas por los vecinos que tengan cabida dentro de la nueva normativa, se aprobará el PXOM con un mayor consenso y pondremos celebrar por fin la consecución de un documento tan necesario”.