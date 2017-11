El PP pide la dimisión del alcalde de Ribadumia al que acusa de perder una ayuda de 1,5 millones

La portavoz municipal del PP en Ribadumia, Salomé Peña, pide la dimisión del alcalde, al que rsponsabiliza de la pérdida de una subvención de un millón y medio de euiros del Plan de Investimentos en Equipamentos Singulares, debido a que el proyecto presentado por el Concello “non cumpre co obxecto da convocatoria e non reunía as condicións mínimas”.

Salomé Peña incide en que otros municipios de la comarca, como el caso de O Grove, sí recibieron la ayuda subvencionada para construir un nuevo auditorio o el de A Illa para los edificios culturales. Peña explica que la petición de dimisión para David Castro se basa en que “a súa xestión está a causar perxuizos irreparables para o Concello de Ribadumia”.

Los populares de Ribadumia relatan algunas subvenciones perdidas por el gobierno local como 192.000 euros para aceras en el comienzo de la Ruta da Pedra e da Auga, otros 250.000 del Plan Urbe, a lo que suman que no se pidiese ayuda para la señalización del Patrimonio Histórico o la suspensión definitiva de la BTTinto. Todo ello, sostienen, después de incrementar las tasas y los impuetos municipales y gastando más de lo que la ley permite.