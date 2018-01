El PP propone delegar en la Xunta la selección de policías por “aforro e transparencia”

El Pleno de la Corporación municipal votará mañana la propuesta del PP de adherirse al convenio autonómico mediante el cual la Academia Gallega de Seguridad Pública (Agasp) se encargaría de los procesos de selección de policías locales. Para empezar, por “aforro económico”, defiende su portavoz, Luis Aragunde, pero también por “transparencia” y cree que es necesaria porque le resulta “curioso” que “os auxiliares veñan sendo os mesmos nos tres últimos anos –proceden da zona de Vigo–”, añadió.

El asunto fue abordado en las comisiones informativas del lunes y los grupos del cuatripartito se abstuvieron. “Hai certa controversia entre os socios de goberno porque hai moitos concelleiros que non están de acordo en como se están facendo as cousas no Concello en xeral, e en particular no tema da Policía Local”.

Así las cosas, habrá que esperar a la sesión de mañana para saber si todos los grupos políticos mantienen el mismo voto en una materia de la que se encarga directamente la alcaldesa, Fátima Abal, y que suscitó cierta polémica en los últimos tiempos. De hecho, los populares ya pidieron la adhesión hace meses, para la cobertura de una plaza de oficial de la Policía, que el Concello convocó por el sistema de movilidad.

Aragunde explicó que se trata de un acuerdo marco firmado entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta y mediante el cual la Academia se encargaría de todo en la convocatoria y desarrollo de procesos selectivos para las diferentes categorías de cuerpos locales y las auxiliares de verano.

El popular considera que ahorrará dinero a las arcas municipales y propiciará un abanico de aspirantes más variado y con mejores condiciones y preparación, entre otras cuestiones. De hecho, “é a mellor opción, máis transparente e imparcial” que el sistema actual, teniendo en cuenta que “os auxiliares veñan sendo os mesmos nos tres últimos anos –proceden da zona de Vigo–” e iso que se presenta xente diferente”, añadió el popular.



Otros asuntos

El pleno también abordará la adhesión a otro convenio firmado entre la Fegamp y Xunta, el “Doing Business Galicia”. Es una propuesta del concejal de Promoción Económica, Xurxo Charlín, que incluye la modificación de las ordenanzas municipales que incluyen bonificaciones fiscales a la creación de empleo y de empresas con el fin de incrementarlas.

El edil explicó que una de las propuestas es aplicar hasta un 95% en el IBI, el ICIO y el IAE a las empresas de nueva creación o que amplíen sus instalaciones, siempre que implique creación de puestos de trabajo. Sería el máximo, si contratan a 20 o más, y luego se reduciría al 75%, por entre 20 y 11 puestos, y sería del 50%, si crea 10 nuevos puestos.

Mediante el acuerdo espera obtener “beneficios importantes” para la implantación de más empresas, como la concesión de ayudas para inversiones en esta materia. Charlín destacó que Cambados es referente pues “foi un dos primeiros concellos do Salnés en poñer en marcha” este tipo de rebajas fiscales y creó un vivero de empresas y otro industrial –el único en la comarca– con condiciones ventajosas para emprendedores.