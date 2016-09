El PP solicita información sobre una obra en zona protegida de As Saíñas

El PP criticó ayer al cuatripartito por una obra en la costa de As Saíñas (Castrelo) donde se está abriendo una zanja en espacio protegido. Curiosamente, hace tres años su gobierno tuvo que corregir unos trabajos similares en la misma zona. El gobierno de Luis Aragunde colocó unas piedras para evitar el daño de las mareas a un camino y al cierre de una vivienda y el BNG lo denunció, pero “está é unha actuación moito máis agresiva e xa sería incrible que non contaran cos permisos”, explicó el propio Aragunde.



visita de costas

El portavoz popular anunciaba así su intención de registrar un escrito en el Concello pidiendo información sobre estos trabajos y después de que “veciños da zona nos avisaran de que estiveron alí vixiantes de Costas e paralizaron a obra”.

Esto les hace sospechar de la carencia de algún tipo de autorización para desarrollar estos trabajos y ya advirtió de que “preguntaremos pola acta que levantaron e faremos un seguimento para saber se contan cos permisos de Medio Ambiente e Costas, sería incrible que non, añadió. La zona está en espacio protegido y pertenece al dominio público marítimo-terrestre.



dirigido a caamaño

Aragunde también remarcó que el escrito estará dirigido al primer teniente de alcalde, Víctor Caamaño, que denunció la obra que hizo su gobierno en 2013 cuando su partido, el BNG, estaba en la oposición. “Foi o que denunciou e o noso era simplemente posar unhas pedras para evitar prexuizos á vivenda dun matrimonio que leva alí 50 anos e Medio Ambiente ordenou retiralo e o fixemos, pero isto é moito máis agresivo. Hai unha gabia dun metro de profundidade e uns 50 de longo”, añadió. Para el líder del PP “é unha barbaridade” y cree que el cuatripartito “comete erros bastante máis grandes dos que puideramos cometer nós”. n