El PP tilda de “fracaso” la labor de Charlín y replica a la alcaldesa que el Pleno sí puede dejarlo sin salario

El PP de Cambados reiteró ayer en una comparecencia la petición de cese del concejal de Economía, Xurxo Charlín, cuya gestión al frente de las cuentas fue tildada de “fracaso” por el portavoz popular, Luis Aragunde.

El conservador lamentó que la única respuesta de la alcaldesa fuera que “el PP también puede pedir que baile una jota”, en referencia a la solicitud contra el edil de Somos y dando a entender que ella es la única competente, y no el Pleno, para retirar las atribuciones de un concejal. “Isto é un cachondeo, non hai seriedade neste goberno, que nos avergonza como cambadeses”, valoró Aragunde sobre aquella declaración.

El líder del PP local quiso corregir a la regidora al afirmar que el Pleno sí es competente para retirar la retribución a Charlín. Cierto es que quitar o no la delegación del área de Economía depende de la decisión de la Alcaldía, pero los populares no ven “lógico” una situación en la que el edil de Somos sea sostenido por la alcaldesa en su departamento de Hacienda, con la retribución retirada. Eso en el hipotético caso de ganar la votación, sobre la que la posición clave del único concejal de Pode sigue siendo una incógnita.

Pese a las críticas llovidas a los populares desde PSOE y Somos por la idea de forzar este pleno extraordinario, Aragunde defendió su postulado. Tratan de “instar” a la alcaldesa al cese. Un verbo que también se conjuga “en dúas ou tres mocións que o goberno leva a cada Pleno: Instar á Xunta, ao Estado...”. “Eles si poden instar á Xunta e nós non podemos instar á Alcaldía?”, ironizó.

Guerra de números

Si Charlín defendía en el fin de semana su gestión económica ante los envites del PP, ayer fue el turno de la posición contraria. Aragunde subrayó los 821.000 euros en facturas atrasadas que imputa a la mala gestión del cuatripartito. Y pronostica que a 31 de diciembre esa cifra subirá al millón. De hecho, aseguró que el ejecutivo está hablando con empresarios para que “lles facturen traballos xa feitos en xaneiro”, a fin de que no sumen nuevos cargos en esta anualidad.

El popular no concibe cómo se llega a esa situación cuando “por primeira vez na historia de Cambados” hay “un concelleiro liberado coa función de Economía e Facenda”. Un “campión da xestión económica”, arremetió contra Charlín, a quien también acusa de poco transparente y de emborronar a propósito la lectura que hace de las cifras de deuda dejadas por el PP, haciendo un “tótum revolútum” en el que sumaría deuda en los bancos, con facturas y otros indicadores a fin de afear la gestión de los conservadores.

Reconoció que, efectivamente, el PP gastó de más en 2015, eso sí, dejando una deuda “do 34 %”, lejos del 110 % máximo. Y ante las acusaciones de haberlo hecho “en ano electoral”, señaló que gracias a aquellas partidas se pudieron hacer inversiones para el municipio. No ve, en cambio, que el gasto más allá de los presupuestado este año haya traído inversiones de interés. “Que obras se fixeron?”, se pregunta sin entender “por que hai ese desfase” en las cuentas.