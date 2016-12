El PP valora no acudir al Pleno del jueves ante la demora del gobierno en convocarlo

El PP de Cambados valora no acudir al Pleno previsto este jueves como medida de protesta por la demora del cuatripartito en convocarlo oficialmente. El portavoz de los populares, Luis Aragunde, lamentaba ayer que el gobierno local, “una vez máis”, retrase la entrega del orden del día al grupo de la oposición y fuerce los plazos legales para convocar comisiones y a la propia Corporación.

“Parece que o fan a propósito”, criticaba el conservador, señalando que en su gobierno “a oposición tiña a orde do día o venres anterior, para poder ir preparando o Pleno con tempo”. A día de ayer, lunes, pasadas las 19 horas, el PP aún no tenía notificación de este orden del día.

“Isto ten consecuencias”, añadía el popular, sosteniendo que “as comisións informativas téñense que convocar 48 horas antes do Pleno e, por esta falta de tempo, estanse celebrando o mesmo día, pola mañá”. La situación, ya criticada en anteriores ocasiones por el PP local, se repite con frecuencia, afirman. “Levamos máis dun ano de mandato e estas convocatorias fixéronse máis veces de forma irregular, que regular”, opinó Aragunde sobre dichos plazos.

Tampoco se cumple, criticó el popular, con la entrega de copias de las actas del gobierno a la oposición. “Nós pasabámolas aos dous meses cando gobernabamos e por iso metéronnos no xulgado. Agora levamos oito meses sen que nos entreguen ningunha”, cuestión, por otra parte, que el PP llevó ya en los últimos meses ante el Valedor do Pobo.

Por todo ello, y para dar visibilidad a esta “falta total de transparencia do cuatripartito”, el PP podría no acudir a la sesión.