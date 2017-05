La Praza do Castro se reformará por 40.000 euros y la pasarela, en dos fases

El Concello de Vilanova ha iniciado los trámites para contratar la obra de reforma y puesta a punto de la Praza de O Castro. El alcalde, Gonzalo Durán, indicaba que esta misma semana llegó al Ayuntamiento el visto bueno de la Diputación, que será la entidad que financie la actuación, con cargo al Plan Concellos 2017.



La inversión en esta zona donde se erige el conjunto escultórico de Valle-Inclán, ante la Cofradía y en el entorno del paseo marítimo, está prevista en uno 40.000 euros. El Concello necesita poner a punto la zona para poder ejecutar su reversión en favor de Portos de Galicia, liberándose así de los gastos de mantenimiento de esta zona portuaria.



A mayores, el Concello prepara otra actuación complementaria a esta, como es la reparación de la pasarela peatonal de O Terrón. El regidor indicó que todavía no ha llegado la documentación necesaria de la Diputación, que también financiará la obra a través del mismo plan provincial.



Con todo, se espera esto ocurra en breve lapso, con lo que también se iniciarían las labores de licitación, para contratar la obra. Esta tendrá un presupuesto estimado de unos 18.000 euros, avanzaba el primer edil.



En dos fases

Durán adelantó este fin de semana que la actuación en la pasarela de O Terrón se hará, con toda probabilidad, en dos fases. La primera, en cuanto terminen los trámites de contratación, durante el verano. Se ejecutará así el arreglo de la estructura por la parte inferior, algo que no compromete el uso de la estructura, muy visitada durante la temporada alta por turistas y visitantes.

Las labores se detendrán posteriormente para no comprometer la utilización de la pasarela en plena canícula y se retomarían pasadas las fiestas patronales de septiembre.



Entonces se prevé la sustitución y reparación de las tablas de madera que forman la base y piso de la estructura, lo que obligará a cortarla al paseo peatonal entre “tres y cuatro días”. Eso sí, si existiese algún elemento muy deteriorado que pusiese en riesgo la integridad de la plataforma, se actuaría lo antes posible, aunque con sustituciones puntuales de estas piezas, para mantener la plataforma abierta en verano.