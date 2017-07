La presidenta de Condes da el salto nacional en la lucha por aumentar el liderazgo femenino en las cooperativas

La cooperativa vinícola Condes de Albarei trabaja desde hace años en potenciar el liderazgo entre sus socias con diferentes acciones en solitario y también a través de organizaciones de las que forma parte como Agaca y la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-Alimentarias de España (Amcae) y ahora con más fuerza, pues su presidenta, Dolores Calvo, ha entrado a formar parte de sus respectivas directivas. En el caso de la primera, se trata de la primera mujer que obtiene un cargo de responsabilidad en sus 30 años de historia, pero “esperemos que isto cambie”.

En concreto, Calvo es vocal de la asociación gallega y vicepresidenta desde hace unos días de la Amcae que nació hace cuatro años con representantes de las comunidades autónomas para reforzar las líneas de actuación encaminadas a aumentar la participación y representación de las mujeres cooperativistas en los puestos de responsabilidad y decisión económica, social y política del medio rural, así como promover su participación efectiva en los órganos de decisión.

Para la presidenta de Condes es un “orgullo” y una oportunidad para “primeiro seguir aprendendo e logo aportar algo neste ámbito”; el del emponderamiento de la mujer, que trabaja desde todos los puestos de responsabilidad que aglutina y junto a sus compañeros porque “hai que seguir fomentando o valor que temos as mulleres no mundo laboral en xeral e sobre todo no mundo do viño, que sexa máis relevante”.



“Hai que perder o medo”

Calvo explica que les parece importante ayudar a las socias a “perder o medo” para que tengan una participación más activa en sus cooperativas –tal y como ya tienen en el proceso productivo–, y para ayudarles a dar el paso se celebran programas formativos y otras acciones. Y es que la situación es la siguiente: de las más de 200 cooperativas que forman parte de Agaca solo un puñado están dirigidas por mujeres. ¿Cuál es el problema? Para Calvo hay “moitos factores” y también depende del tipo de empresa, pero pesa mucho que “na casa aínda seguimos asumindo moitas responsabilidades e tarefas. Temos que aprender a delegar , a conciliar a que haxa corresponsabilidade e que todos os membros da familia fagan cousas”.

La cooperativista reconoce que se ha avanzado mucho, pero aún así insiste en que “nos fai falta dar o paso e convencernos de que temos a capacidade de delegar, repartir...”.. Además, Calvo confía y “moito”, en las nuevas generaciones. “Mulleres formadas e educadas doutras forma”, añadió. Pide tiempo, pero está segura de que dentro de poco dejarán de ser pecualiares casos como el suyo, que es la primera directiva que entra en el consejo de Agaca. l