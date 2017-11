El Priorato de Arra acogerá un albergue y se incluirá en la Ruta Sarmiento

Los trabajos de carpintería en puertas y ventanas arrancaron esta semana en la Casa do Priorato de Arra. La actuación se llevará a cabo con un presupuesto de 23.980 euros, financiados a través de la línea 1 del Plan Concellos 2016 de la Diputación.

Así, se colocarán nueve ventanas de dos hojas, una ventana de una hoja, nueve puertas balconeras de aluminio de diferentes medidas, tres puertas de madera maciza, once metros lineales de pasamanos de madera, ocho metros lineales de vierteaguas en chapa de aluminio y catorce metros lineales de vierteaguas en piedra. En las últimas conversaciones que ha mantenido el alcalde, Telmo Martín, con los vecinos acordaron vincular esta casa a la ruta Padre Sarmiento, con la posibilidad de que incluya un albergue, además de un local social para los vecinos.

En la anterior fase se llevó a cabo una actuación importante en la Casa que consistió en la restauración de la cubierta y los muros de cerramiento de la edificación en la que se invirtieron 190.000 euros. Queda pendiente para una tercera fase el acondicionamiento del patio interior, la colación de los suelos, la electricidad, la fontanería y la instalación del sistema de calefacción. Actuaciones que requerirán una inversión que superará los 100.000 euros

Estas tareas resultaban imprescindibles para poder consolidar la infraestructura y frenar el deterioro provocado por el desuso. La recuperación del Priorato de Arra comenzó a tramitarse durante el último mandato de la ‘popular’ Catalina González. El tripartito cogió el testigo y continuó apostando por hacer realidad la actuación y ahora también el bipartito. A la mejora de la carpintería exterior hay que sumarles los cerca de 190.000 que ya se invirtieron durante la primera fase del proyecto.

La Casa Priorato de Arra es una edificación de carácter tradicional, actualmente sin uso, que en su momento fue vivienda de unos monjes benedictinos relacionados con el Mosteiro de Armenteira. Y, esta actuación forma parte de un proyecto de rehabilitación de la misma. La Casa do Priorato perteneció durante varias generaciones a la familia García Framil, hasta que, en 2004, una descendiente aceptó ceder las instalaciones al Concello de Sanxenxo, siempre y cuando pudiese ser disfrutada por los vecinos de Arra.