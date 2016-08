El programa “Depotermal” arranca en A Toxa con más de 4.000 posibles usuarios

La diputada de Cohesión Social e Xuventude, Digna Rivas, visitó ayer el Talaso Hotel Louxo, en la Illa da Toxa, acompañada por el alcalde do Grove, José Cacabelos y los directores médicos del centro. Se trata de la tercera de las visitas que está haciendo esta semana la diputada a lo largo de varios balnearios de la provincia previamente al inicio del programa “Depotermal”, en septiembre, de fomento del envejecimiento activo y mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

El programa de termalismo social pretende, al mismo tiempo, ser un plan dinamizador de la economía provincial, impulsando la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector turístico durante los períodos de menor actividad (el programa se llevará a cabo entre los meses de septiembre y diciembre). Con una aportación de más de 100.000 euros, “Depotermal” cuenta con dos variedades: La de asistencia diaria a balnearios durante cinco mañanas o tardes consecutivas y, por otra parte, la de pernocta en régimen de pensión completa.

Cabe destacar que, por primera vez este año, se reservaron 434 plazas a personas con dificultades económicas o en riesgo de exclusión, que antes no podían acceder al programa por motivos económicos. A este respecto, la diputada Digna Rivas resaltó que “o carácter social de Depotermal é a principal novidade respecto aos anos anteriores. Deste xeito dámoslles facilidades ás persoas sen recursos, xa que é unha labor da Deputación fomentar a igualdade de oportunidades e de dereitos entre todas e todos”, declaró.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, añadió que “o termalismo non é só unha cuestión de turismo e relax, senón que se trata dun produto para a saúde e a mellora física das persoas”.

“Depotermal” tuvo una enorme acogida, ya que de las 4.343 plazas ofertadas se recibieron 4.286 solicitudes, por lo que prácticamente se llegó a completar el 100% de la oferta (un 98,7%). De ellas, 1.431 se corresponden a la asistencia diurna (con 12 plazas reservadas) y, otras 2.855, a la pernocta (con otras 10 plazas reservadas).

En este caso, al Talaso Hotel Louxo asistirán alrededor de 400 personas.

Digna Rivas resaltó “a labor que levan a cabo os concellos e a súa colaboración coa institución provincial, xa que eles actúan como un filtro para que a veciñanza poida apuntarse aos programas que desenvolvemos”, un programa, en este caso, “que a veciñanza de Pontevedra reclama, polo que estas visitas teñen que servir tamén para ver as necesidades e os aspectos a mellorar”.

Por su parte, el regidor grovense felicitó “á Deputación por Depotermal, por manter e apostar por este proxecto. Esperamos poder seguir colaborando neste e moitos outros que dende aquí, dende O Grove, podemos pór en marcha”, afirmó.