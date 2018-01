Los propietarios del parque empresarial decidirán el 5 de febrero si aceptan la propuesta del Concello

5 de febrero. Es la fecha elegida para decidir si se acepta o no la propuesta en el Concello de Sanxenxo para la puesta en marcha del polígono de Nantes. Un planteamiento que sufrió ayer una modificación sustancial a petición de la junta de compensación respecto al pago de la derrama de 638.391 euros. Así la junta de compensación se encargará, en el caso de que la propuesta salga adelante, de reclamar las cantidades de la derrama a cada propietario, pero siempre por vía ordinaria. En el caso de que no abonen su parte en tiempo y forma, deberá ser el Concello el que por vía de apremio exija esa cantidad.

El Concello informó a los propietarios el pasado 23 de noviembre, que una vez agotado el dinero del aval, sería necesaria una aportación por parte de cada uno de ellos, para poder dotar al parque de todos los servicios necesarios. Cantidad que variará en función de las parcelas de las que disponga cada uno. El pasado 1 de diciembre se presentó una propuesta que implicaba el pago de una derrama 638.391 euros y un calendario concreto.



Dos meses para la licitación de las obras a contar desde la fecha en la que se firme el acuerdo entre Concello y propietarios; Cuatro meses para la ejecución de las obras a contar desde la fecha de adjudicación de las mismas y dos meses para que los propietarios abonen la cantidad pendiente y, posteriormente, el Concello recibiría definitivamente del parque empresarial. En el acuerdo también se recoge que la derrama podría incrementarse por la existencia de “vicios ocultos” que no hubieran podido ser valorados en el informe técnico municipal y que la junta de compensación debería abonar “previa justificación del Concello de Sanxenxo de la actuación realizada y de cada unidad de obra ejecutada, recogida en el correspondiente proyecto”. El acuerdo también recoge que el incumplimiento por los propietarios de su obligación de costear los gastos de urbanización pendientes, habilitará al Concello de Sanxenxo a proceder a su reclamación por vía de apremio administrativos o a la expropiación de sus respectivos derechos en favor de la junta de compensación. Según las cifras manejadas por el Concello de Sanxenxo, del aval incautado el 23 de junio de 2011 por importe de 2.560.074 euros en estos momentos quedan 1.534.439 euros. Un dinero que, según el gobierno, no es suficiente para cubrir los pagos pendientes.