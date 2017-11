Propietarios del polígono reclaman al Concello que limpie sus parcelas

Propietarios del polígono de Nantes requirieron ayer por escrito al Concello de Sanxenxo que cumpla con sus obligaciones, como exige al resto de los dueños del parque, y proceda a limpiar de maleza seis parcelas municipales.

En las últimas semanas, se han incoado varios expedientes a propietarios de fincas en el polígono empresarial para urgirles la limpieza de las mismas con la advertencia de que en caso de no hacerlo se podrían enfrentar a multas coercitivas. Ahora son varios los propietarios que piden al Concello que predique con el ejemplo. “En aplicación de sus propios actos y exigencias deberá cumplir sus obligaciones al igual que se le exige a los demás propietarios. De no hacerlo así, sería una administración negligente en sus actuaciones y con una clara dejadez de sus funciones. Negligencia que bien podría ser imputada a los propios órganos de gobierno de este ayuntamiento y queremos dejar constancia de ello”, apuntan en uno de los escritos presentados ayer en el registro municipal.



Un comportamiento que algunos propietarios relacionan directamente con el retraso en la recepción del polígono. “El ayuntamiento de Sanxenxo debiera ser un ejemplo para los vecinos y cumplir sus obligaciones con carácter previo a la exigencia y amenazas y, sin embargo, como se constata por el modo de actuar no lo está haciendo: No finaliza las obras de urbanización, no limpia sus parcelas ni cumple con los deberes adquiridos por lo que es una entidad negligente en su actuación y que puede presumir de una total desidia e inactividad respecto de la urbanización del polígono de Nantes”.

La reclamación al Concello de Sanxenxo llega a a penas dos días de la reunión en la que se decidirá finalmente la hoja de ruta para la puesta en marcha del polígono. El alcalde, Telmo Martín, fijará ya la cantidad final de la derrama que cada propietario deberá pagar para la recepción del parque empresarial y se someterá a votación si los propietarios están dispuestos a aceptarla bajo el compromiso de no acudir al juzgado.