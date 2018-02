La propuesta de Martín logra el aval de los propietarios para desbloquear el polígono

Un 38,97% de los propietarios avalaron en la asamblea de ayer la propuesta del Concello de Sanxenxo para debloquear el polígono de Nantes. Del total de los que ejercieron su derecho a voto, un 67,38%, un 25,83% no respaldaron la propuesta y un 2,61% se abstuvieron. Un holgado resultado al que el alcalde,Telmo Martín, prometió “non fallar” y ponerse a trabajar desde hoy mismo en la hoja de ruta marcada.

Cuatro horas de duración de asamblea con apenas intervenciones y con un importante nivel de afluencia debido a la importancia del asunto a tratar. El secretario, Alberto Chas, explicó algunos de los puntos de la propuesta y se disculpó porque la convocatoria no llegó en tiempo y forma a algunos propietarios. A continuación tomó la palabra el alcalde, Telmo Martín, que repasó de forma concisa los pasos hasta llegar a la asamblea de ayer e incidió en que la propuesta conllevaba un calendario muy concreto. “ En seis meses xa se poderían dar licenzas de actividadee facilitar que as empresas se asenten alí sen problemas”, dijo. El alcalde respondió a dos de las preguntas planteadas por el presidente de la junta de compensación, Manuel Barbeito, sobre la posibilidad de un plan B si la votación no salía adelante. Martín incidió en que sería preciso un cambio de sistema al de cooperación y que supondría uun gasto mucho mayor que el de compensación. “Claro que hai un plan b porque ese é un polígono e fíxose para crear riqueza”, dijo. En la misma línea, explicó que uno de los mayores gastos de la derrama de 638.000 euros que los propietarios aprobaron ayer en asamblea es la cometida de baja tensión de Fenosa que “se podería reducir a metade se sale si a esta proposta”. El alcalde también advirtió que un sistema de cooperación debería pasar sí o sí por una auditoría de la junta de compensación que encarecería todos los planes. “Estoume collendo moito as mans a nivel xurídico con este asunto, pero moito ademais, porque o Concello tal e como pediu a xunta de compensación realizará as obras e logro reclamará o gasto aos propietarios”, apuntó. También advirtió Martín de los resultados de los cambios que podría suponer “un cambio lexislativo nas leis urbanísticas”. Respecto a la justificación de los gastos en las obras que Barbeito reclamó, el regidor se comprometió a que visitasen ellos mismos el Concello para consultar “todo o expediente e se consulten todas as dúbidas ou o que detecten que non lles cadre”. En representación de algunos propietarios del polígono, asistió el abogado Evaritos Estévez, que subrayó la falta de un membrete en la propuesta del Concello. “Hablan de la propuesta del Consello Rector pero esto es la propuesta del alcalde”. También echó en falta un informe preceptivo sobre el expediente de liquidación de las obras y otro que justifique la ausencia del aval. “El Concello asumió su papel como entidad urbanizadora y debe ser el el que asuma la inversión y sino debe justificarlo”, apuntó. Una intervención que “sorprendió” a uno de los propietarios, Jaime Leiro, que incidió que la propuesta de acuerdo había sido “negociada” con la junta de compensación en el Consello Rector. Un punto que ni el secretario, Alberto Chas, ni tampoco Manolo Barbeito apoyaron. “Nosotros propusimos, pero el Concello incluyó lo que consideró oportuno”, apuntó Chas.