El proyecto de la piscina sigue en fase de modificación y no se ejecutará hasta verano

Los técnicos de la Diputación y el Concello siguen trabajando en la modificación del proyecto de la piscina para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas que obligan a sumar una nueva climatización al cambio de la cubierta, único propósito del proyecto original, lo que supondrá una inversión mayor. Así las cosas, el inicio de la reforma se retrasa y no empezará hasta el próximo verano, que es la fecha preferida por las administraciones y la concesionaria del servicio al ser la época con menor número de usuarios y así no se entorpece tanto la actividad.

El proyecto lleva casi un año adjudicado a la empresa Ogmios por unos 400.000 euros, pero si se ejecuta tal cual “significaría que ao día seguinte habería que pechar a piscina e sería ridículo”, explica el concejal de Educación e Deportes, Víctor Caamaño.

La piscina lleva años esperando por el cambio de la cubierta retráctil –en su década de existencia nunca funcionó bien– para evitar las fugas de calor que cuestan al Concello unos 100.000 euros anuales. Llegó a haber un proceso anterior de contratación de la obra, pero la Xunta lo paralizó en medio de la crisis, y hace un par de años la Diputación asumió la inversión para sustituirla.

Por el camino, la normativa cambió y el actual climatizador únicamente cumple la función de calentar las instalaciones, pero no los niveles de humedad, con lo cual se incumpliría la nueva normativa, es decir, “Sanidade a pecharía ao día seguinte de abrila se só cambiamos a cuberta”, explica Caamaño.

Así las cosas, ahora hay dos cuestiones a arreglar y los técnicos municipales y provinciales se afanan en preparar un “proxecto único que solucione todos os problemas e non facer unha chapuza como coa cuberta do pavillón do IES Cabanillas”, cuenta el también primer teniente de alcalde.



más inversión

No hay fecha para que esté listo, pero el gobierno local se mantiene en que las obras deberían hacerse en verano, en temporada baja de usuarios, para reducir las molestias a la actividad. De este modo, las obras no empezarán hasta entonces.

Tanto el Concello como la Diputación tienen claro que el proyecto se ejecutará, pero los cambios también supondrán una mayor inversión. Tal y como explicó el edil, cada climatizador puede llegar a costar 150.000 euros y podrían hacer falta dos a no ser que se unifique la zona del vaso con la de otras zonas húmedas de las instalaciones deportivas; cuestión que se estaba valorando, así como una posible rebaja de la altura de la nueva cubierta para reducir el espacio a calentar y rebajar la factura.