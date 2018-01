El PSOE abandona el Pleno tras una gran bronca con “sicarios” y “Pasionarias”

El Pleno de Vilanova de anoche se recordará como uno de los más broncos del mandato. El PSOE terminó abandonando el salón tras la expulsión de su concejal Ramón Trigo, que momentos antes había tenido una enganchada dialéctica con el alcalde popular, Gonzalo Durán, con insultos y amenazas de denuncia cruzadas.

La sesión discurría veloz y se llegó en pocos minutos a las mociones de la oposición. Se debatió con normalidad una sobre pensiones presentada por el PSOE, que pudo dar lectura también a su segundo texto, el que pedía mejoras para el multiusos. Tras la exposición, Trigo tildó de “ineptitude” la postura de Durán sobre el tema, acusándolo de dedicarse “unicamente á descalificación e ao insulto”, tras las declaraciones del conservador dedicadas a los socialistas por este tema.

Durán saltó acusándolo a él de insultar en Pleno “como hacía su padre” y la alusión familiar encendió al opositor: “Yo no meto a su madre ni a su padre aquí, usted está hablando conmigo”. Ahí arrancó un intercambio cada vez más encendido en el que el socialista se defendía: “Yo no soy calaña”, recibiendo respuesta del alcalde: “Y bastante mala”. “Yo soy un ciudadano respetable”, exigió Trigo, obteniendo un “no es respetable porque ha mentido desde que empezó a hablar”. Y Durán prosiguió: “Usted es mala calaña. Tiene muy poca vergüenza para dejar a este pueblo sin un centro comercial y callarse la boca cuando fue para el pueblo de al lado”. Aún remachó: “Mala persona, mala calaña, mal vecino”.

Amenazas de denuncia

Ramón Trigo, abiertamente enfadado, arremetió acusando a Durán de “mandar un sicario a la casa de la gente a amenazar”. Por supuesto, Durán no se lo tomó bien. “Que conste en acta. Repítalo si tiene valor, para que conste”, dijo indicando que de ese modo se podría ganar una denuncia.

La situación se tensó todavía más, desviándose ya por completo del asunto a tratar, lanzándose segundas y acusando Trigo a Durán de mentir sobre un proyecto con el que “usted dijo que era solo un invernadero para plantas”. Terminó llamando al alcalde “sinvergüenza”, a lo que el popular se aferró para pedir nuevamente que constase en acta “como insulto a la autoridad” y ordenando su salida inmediata del Pleno: “Queda expulsado”.

Los compañeros del socialista se levantaron para acompañarlo, marchándose todos los ediles del PSOE. María José Vales y Durán aún tuvieron una última enganchada cuando el regidor le dijo “vete a A Illa, a primera fila, a hacerte la Pasionaria”. La referencia fue rápidamente interpretada por la socialista y patrona mayor, con su reciente presencia junto a centenares de personas del sector del mar en el Pleno isleño, en apoyo de una moción contra la mina de Touro: “Estoy defendiendo al pueblo. Y muy conforme con eso”, sentenció mientras la formación terminaba de abandonar el salón de actos del Consistorio.