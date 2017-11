PSOE, BNG y Somos afrontan hoy una cita estéril para salvar el cuatripartito

PSOE, BNG y Somos mantienen la reunión de seguimiento del pacto prevista para hoy a pesar del anuncio de Cambados Pode de que no acudirá al encuentro al haber perdido, dice, la confianza en sus compañeros. Los partidos confían en que el diálogo aún puede encauzar una alianza en la que todos detectan problemas, sin embargo, la realidad es que la ausencia de José Ramón Abal Varela no es baladí. El concejal y llave de gobierno inició esta tercera crisis de gobierno y nada le convence para continuar, pero tampoco rompe con sus compañeros, con lo cual, la continuidad del cuatripartito está en sus manos.

El de Vilariño no ha cambiado de opinión y reiteraba ayer que no acudirán ningún miembro de su partido. De hecho, se remitió a lo dicho el pasado lunes, cuando manifestó que este fin de semana consultará a la directiva. Cabe recordar que su partido quedó tocado hace unos meses tras la salida de su hermano y otros críticos para montar su propio grupo: Alternativa por Cambados. Es más, Sergio Abal, anunció no hace mucho que se presentará a las próximas municipales y sigue de cerca esta crisis sobre la que, para muchos, planea la sombra de la moción de censura con el PP. No obstante, fuentes próximas a los populares señalan que, si bien recuperar la Alcaldía cambadesa es una prioridad, esta fórmula no entra en sus planes más inmediatos. Con todo, hasta el propio edil de Pode ha dicho en los medios que no cierra esta puerta. Así, Alternativa, por ejemplo, se interesó ayer por sus opiniones a día de hoy sobre la formación conservadora. “Parece que hai un achegamento, que espera unha chamada así que sería interesante saber se segue pensando que Luis Aragunde –portavoz del PP cambadés– é un vago político ou se o PP e a Xunta boicotearon á Cidade Europea do Viño e outros proxectos”, explicó Sergio Abal. .



Visiones

Es difícil que reciba respuesta pues José Ramón Abal nunca ha respondido a sus críticas. Tampoco informó formalmente a sus socios de gobierno de su ausencia en la comisión de hoy ni ha vuelto a mantener contacto con ellos desde que el lunes anunciara tal intención. Con todo, la alcaldesa socialista, Fátima Abal, el portavoz del BNG, Víctor Caamaño, y el concejal de Somos, Xurxo Charlín, señalaron ayer que mantienen la cita prevista para abordar otros problemas detectados, aunque tampoco hay acuerdo sobre cuáles son los principales. Mientras que PSOE, BNG y Pode creen que hay que concretar mejor las competencias y reconocen intromisiones no deseadas, para Somos su principal preocupación es controlar el gasto económico. Cuestiones estas que concretarán los socios que sí acudirán y que aseguran que la situación aún es salvable.