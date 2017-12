PSOE, BNG y Somos piden a Pode que recapacite y retome el diálogo

PSOE, BNG y Somos hicieron ayer un llamamiento a su socio de Cambados Pode para que recapacite y vuelva a sentarse en las comisiones de seguimiento del pacto para “retomar o diálogo pola continuidade do goberno municipal na súa actual configuración”. Lo hicieron tras su segunda reunión y la primera sin José Ramón Abal Varela quien tiene en vilo a sus socios pues su partido no descarta la ruptura. De hecho, su ausencia convertía el encuentro de ayer en estéril, a pesar de que los asistentes aseguraron que estas comisiones han permitido dar “avances significativos na diagnose da situación municipal e das melloras a implementar”. Así lo plasmaron en un escueto comunicado conjunto donde no señalaron sus planes más inmediatos, es decir, si ya hay fecha para una nueva comisión.



En esta ocasión, los partidos que acudieron prefirieron no hablar por separado. PSOE, BNG y Somos siguieron insistiendo en que aún quedan motivos para mantenerse unidos. De hecho, destacaron que seguirán “traballando coa firme vontade de manter a unidade de goberno ata o remate do mandado municipal”. Es más, insistieron en que el pacto firmado en 2015 ,cuando le arrebataron la Alcaldía al PP, sigue vigente “na súa redacción inicial”, aunque están buscando definirlo de forma más detallada para evitar problemas de intromisión de competencias. Cabe recordar que algunas formaciones hicieron sus propuestas en este sentido y estos tres llevan días insistiendo en que hay solución y el diálogo es la clave. Sin embargo, la ausencia de Pode no es baladí pues sin él tampoco pueden reajustar condiciones del acuerdo. Así las cosas, el cuatripartito sigue funcionando, aseguran, pero en un “stand by” político, con incógnitas sobre su futuro.

Abal Varela es el encargado de despejarlas y el lunes anunció que este fin de semana consultaría a la directiva de su partido si continúan en el gobierno o rompen, aunque también dijo que ha perdido la confianza en sus socios. Este diario no pudo contactar ayer con el concejal para conocer más detalles respecto a esa reunión de Pode.

La comisión de ayer duró unas dos horas y volvió a contar con responsables comarcales de PSOE y BNG, Tania Varela y Manuel Domínguez, respectivamente, y con hasta tres miembros de cada partido, destacando la alcaldesa, Fátima Abal, los portavoces Víctor Caamaño y Tino Cordal y el concejal Xurxo Charlín.