El PSOE meañés alega el presupuesto al no tener acceso a datos salariales del personal

El PSOE de Meaño presentó a finales de esta semana alegaciones al presupuesto municipal al no conseguir acceder a datos salariales del personal del Concello. Afirman los socialistas que, en varias ocasiones desde la aprobación inicial del documento el 28 de diciembre pasado, presentaron escritos “solicitando copias das tres últimas nóminas de dúas empregadas e os certificados fiscais do ano 2016 do persoal laboral fixo”, para así poder determinar “se se cometera un erro na redacción dos presupostos”. A día de ayer, afirmaban que todavía no tenían contestación.

Por ello, entienden que “este acto foi realizado por parte da Alcaldía con premeditación e aleivosía para obstaculizar a nosa labor na oposición”, consideran los concejales socialistas Icía García y Manuel Radío.

En su alegación, el PSOE meañés solicita, por tanto, que se les haga entrega de la documentación solicitada y que se retrase la aprobación definitiva del presupuesto de 2018 hasta que a los concejales “se lles permita realizar a súa labor de oposición”, concluye el grupo. l