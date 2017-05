El PSOE recrimina en el Parlamento el “ninguneo” a la Ciudad del Vino

El diputado socialista Julio Torrado presentó ayer en el Parlamento de Galicia, en su Comisión 6ª que incluye asuntos de Turismo, una serie de cuestiones con las que acusaba al gobierno gallego de “ninguneo” a la declaración de Cambados como Ciudad Europea del Vino 2017.



En la otra posición del debate se encontraba la popular Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, que defendió el papel de la Xunta con la promoción de Cambados, el Albariño y la declaración internacional.

El socialista acusó a los gestores populares de seguir una “obvia estratexia partidista” y de “traballar para o PP de Cambados” desde la Xunta de Galicia. El reproche de fondo fue el mismo que mantienen desde el gobierno cambadés: La falta de apoyo en forma de partida económica alguna al Ayuntamiento para el desarrollo de actividades vinculadas a esta celebración.



No obstante, Castro aseguró que la Xunta y Turismo divulgan la declaración de Ciudad Europea a través de varios programas vinculados al mundo del vino, como “Galicia a Todo Tren”, rutas del vino, “Paseando entre Viñedos” y visitas de turoperadores y otros profesionales especializados en el sector.



El stand de Turespaña

Castro sugirió que era el gobierno de la alcaldesa socialista, Fátima Abal, la que hacía desplantes a la Xunta. En este sentido, criticó que durante la feria Fitur en Madrid, Cambados prefiriese presentar su declaración en el stand de Turespaña en lugar de en el de Turismo de la Xunta, declarando que “non sei se (Cambados) se considera de Galicia”. Eso dio pie a una respuesta de Torrado en la que llegó a indicar que “debe ser que vostedes consideran que non somos parte de España” en tono irónico.



La popular, con todo, arremetió contra el socialista haciendo presión sobre la decisión de la Diputación de Pontevedra (donde gobierna el PSOE y el BNG) de retirar el apoyo económico a la Ruta do Viño, recortando así 60.000 euros en la promoción del sector, criticó Nava Castro.